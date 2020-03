PornHub daje konta premium Włochom przez wirusa. Oby pamiętali o myciu rąk

Nie wiem, czy zdążyliście zauważyć, ale wokół nas rozprzestrzenia się koronawirus. Zauważył to na pewno PornHub. Oczywiście trudno zignorować tę wiadomość głównie dzięki licznym mediom. Właściciele portalu mieli jednak inne okazje, aby lepiej zaobserwować trend. Koronawirus stał się bowiem jednym z chętnie wpisywanych tagów do opisów czy tytułów filmów. Oczywiście większość to tylko próby podbicia sobie wyświetleń modnym słówkiem, ale ciekawscy wyszukujący mogli spokojnie znaleźć wśród materiałów właściwie rzeczy. Nagrania z laboratoriów czy w maseczkach najwyraźniej kogoś tam kręcą.

PornHub rozdaje Włochom konta premium

Okazję do sprawdzenia co i jak dostali teraz Włosi. PornHub, jak to ma w zwyczaju, zdecydował się na rozdawnictwo kont premium. Tym razem to nie Walentynki czy Święta a koronawirus. Firma bardzo chce wesprzeć Włochów, którzy znajdują się przecież teraz w dość trudniej sytuacji. Przyłączyła się do licznych apeli o niewychodzenie z domu. Przy okazji chcą umilić im to zamknięcie w czterech ścianach, oferując darmowe konta premium na cały miesiąc i to bez potrzeby podłączania karty. Całkiem miło z ich strony, prawda?

PornHub zaczyna promować… sztukę. Portal serwuje pełnometrażowy film dokumentalny „Shakedown”

Wspieram oczywiście każde działanie, które ma na celu promocję zdrowia. Nie chodzi tu o pornografię, a żartobliwe ujęcie konkretnego problemu. Bezmyślne łamanie nakazów i zaleceń może się źle skończyć dla każdego żyjącego wokół potencjalnego ogniska wirusa. Czasami lepiej dmuchać, ale na zimne. PornHub nie musi się przecież dodatkowo reklamować i promować, wszyscy doskonale znają ten portal i dobrze wiedzą, co się na nim znajduje. To nie kwestia doinformowania, to też nie próba wybicia się na pandemii.

Aplikacja pomagająca w walce z koronawirusem zablokowana. Amerykanie nawet tu węszą spisek.

W Polsce na szczęście na razie nie jest tak źle. Miejmy nadzieję, że prewencja sprawi, że zaczniemy zmierzać ku dobremu, a nie gorszemu. Jak więc mają sobie radzić nasi rodacy? Można sobie po prostu znaleźć całkowicie inny powód do zostania w domu, bo na pewno jest ich cała masa. Niektórzy za to już teraz myślą o zainwestowaniu w porządny VPN.