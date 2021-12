To moja ulubiona sekcja w Pornhub. I to nie jest to, co myślicie

Rok w rok Pornhub, znany serwis streamingowy dedykowany "kinu ślizganemu" dostarcza nam nie tylko uciech cielesnych, ale także uczty dla umysłu. Dane analityczne to często kopalnia bardzo ciekawych informacji oraz podstawa do konstruowania bardzo ciekawych wniosków. Jak w tym roku wygląda "Year in Review" serwisu Pornhub?

To już ósma edycja tego zestawienia. Znajdują się w nim nie tylko dane demograficzne, ale i popularne tematy, tagi odnoszące się do materiałów pornograficznych oraz nawet wpływ świąt lub wydarzeń na świecie na ruch w serwisie. Okazuje się, że 2021 rok dla PornHuba był kolejnym bardzo pozytywnym okresem. Z oczywistych względów pomijamy informacje wprost wskazujące na typ lub tematy materiałów publikowanych w platformie. Odniesiemy się raczej do demografii oraz niestandardowych z punktu widzenia serwisu zagadnień.

W 2021 roku zwiększył się udział dwóch grup wiekowych w platformie PornHub: to przedział między 34 i 44 (wzrost o 3 procent) i 45 do 54 lat (wzrost o 1 procent). Pozostałe grupy nieznacznie straciły, do dwóch procent. Zmiany te mają najpewniej związek z tym, że z roku na rok społeczeństwa są coraz starsze i ze względu na powolny, acz stały "przeskok populacyjny", widać efekty tych przetasowań.

W Polsce najliczniejszą grupą odbiorców są osoby w wieku od 23 do 34 lat (30 procent). Niemal równym wynikiem (kolejno: 23 i 22 procent) mogą pochwalić się odbiorcy 35-44 i 18-24.

Pornhub zdecydowanie stoi głównie użytkownikami telefonów komórkowych. Na tego typu sprzętach treści przegląda 83 procent użytkowników (wzrost o 3 procent). Bardzo mocno spadają komputery: 0 11 procent (14 procent w 2021 roku), a niemal 1/4 ruchu straciły tablety, notując obecnie już tylko 3 procent udziału w ruchu na PornHubie.

Co ciekawe, w Polsce tablety mogą pochwalić się udziałem oscylującym wokół... jednego procentu.

Jeżeli chodzi o systemy operacyjne, Apple straciło 3 procent na rzecz Androida w kontekście urządzeń mobilnych. W kręgu OS-ów desktopowych, Windows stracił 3 procent, a zyskał macOS - 4 procent. Spektakularne wzrosty zanotowały: Linux (28 procent) oraz Chrome OS (26 procent).

W kręgu przeglądarek internetowych, na urządzeniach mobilnych króluje Chrome - dzierżąc połowę rynku i umacniając się na pozycji lidera zyskując 7,3 procenta rynku. Safari straciło niecałe 3 procent, w dalszym ciągu mając w posiadaniu prawie 40 procent rynku. Spektakularne wzrosty zanotowały: domyślna przeglądarka w Androidzie (1300%) oraz Firefox (6100%), najpewniej z uwagi na symboliczne udziały i tym samym, podatność na występowanie "anomalnych" przyrostów lub spadków.

Desktopowe przeglądarki to pełna dominacja Google Chrome, które ma niemal 55 procent udziałów w rynku. Safari dzierży nieco ponad 1/5 udziałów w światowym rynku. Co ciekawe, w zestawieniu całkiem wysoko pojawił się Microsoft Edge z nieco ponad 10 procentami udziałów w ruchu na PornHubie.

Czy konsole do gier mogą służyć do oglądania pornografii? Mogą. Za 60,6% takiego ruchu odpowiada PlayStation, natomiast za 36,8 - Xbox. PS Vita to 2,2% udziału i jednocześnie spadek o 75,7%. Konsole Nintendo, o bardziej "rodzinnym" charakterze to udział na poziomie 0,4% i spadek o ponad 90%.

Filmy / bohaterzy filmowi i ich popularność to nierzadko odbicie fantazji użytkowników. Harley Quinn okazała się być najczęściej wyszukiwaną postacią. Na kolejnym miejscu była Wonder Woman. Na trzecim miejscu podium uplasował się Harry Potter, raczej jako całe uniwersum. Czwarte były Gwiezdne Wojny.

Wśród seriali oraz kreskówek największą popularnością cieszyli się: Simpsonowie, Młodzi Tytani i Scooby Doo. Dlaczego akurat ta ostatnia kreskówka - nie mam pojęcia. Serio.

Wśród postaci z gier, które były najczęściej wyszukiwane na PornHub znajdują się: Lara Croft, D. Va (Overwatch), Super Mario, Jill Valentine (Resident Evil), Princess Peach (Nintendo) oraz Tifa Lockhart (Final Fantasy).

A w jaki sposób na wyniki PornHuba wpłynęła wielka awaria Facebooka z października? W "najgorętszym" dla PornHuba momencie zanotowano wzrost na poziomie 10,5%. Widać wyraźnie jednak moment, w którym Facebook jednak uporał się z awarią - wtedy ludzie dosłownie rzucili się na swoje ulubione media społecznościowe i... PornHub zanotował spadek w ruchu do poziomu 1,2 procent.

Jeżeli interesują Cię inne dane pochodzące z PornHub - możesz je sprawdzić tutaj. Polecamy! Dla fana tego typu zestawień to wręcz... pornografia dla mózgu i ludzi ciekawych świata.