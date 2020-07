Dlaczego korzystacie z polskich skrzynek e-mail? Po tygodniu mam dosyć

Gmail był wyjątkowy i ekskluzywny

Do dziś pamiętam przechwałki mojego znajomego, który oznajmił mi, że jest już użytkownikiem poczty e-mail od Google. Gmail był wtedy czymś niedostępny, wyjątkowym, luksusowym. Założenie konta możliwe było tylko dzięki zaproszeniom, a pojemność sięgająca 1 GB (i stale rosnąca!) robiła przepotężne wrażenie. To w końcu był też czas, gdy usługi w chmurze nie istniały w takiej formie, jaką oferuje nam się dzisiaj, dlatego kategoria wersje robocze była miejscem, gdzie w załącznikach do wiadomości zapisywało się pliki, do których dostęp uzyskiwało się na innym komputerze. Nie potrafię sobie przypomnieć, które z kont Google powstało dzięki zaproszeniu, ale jednego jestem pewien: gdy uzyskałem dostęp do Gmaila, zapomniałem o innych (polskich) skrzynkach e-mail.

Jednym z najczęściej powtarzanych przez wszystkich atutów Gmaila był i jest filtr antyspamowy. Ilość i częstotliwość wyświetlania reklam w Gmailu wzrosła, ale wiem, że w pewnym stopniu wynika to z mojej aktywności w Sieci, gdzie czasem jesteśmy zmuszani do pozostawiania adresu lub wyrażania zgody na wysyłanie materiałów promocyjnych w zamian za jakieś korzyści. Nie mniej nawet w takich okolicznościach uporanie się ze zbędnymi wiadomości zajmuje niewiele czasu. Otwierając skrzynkę odbiorczą nie rzucają mi się w oczy reklamy, newslettery i inne tego rodzaju e-maile. Gdy wróciłem do swoich skrzynek na Onecie, WP i o2 przypomniałem sobie, dlaczego tak bardzo zależało mi na ucieczce z tych usług.

Ale nawet gdy poczta Google stała się szeroko dostępna miliony Polaków są nieprzekonane