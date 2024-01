Piractwo na Nintendo Switch w nowej odsłonie. Zwykli gracze powinni uważać

Nintendo Switch na rynku pojawiło się w 2017 r. i wciąż sprzedaje się fantastycznie. Ponad 132 mln sprzedanych egzemplarzy konsolki robi wrażenie. Podobnie jak sprzedaż gier. Najpopularniejszym tytułem wciąż jest Mario Kart 8 Deluxe z nakładem przekraczającym 57 mln sztuk. Jednak nie wszyscy chcą grać na Switchu w oryginalne gry. Od lat różni hakerzy i moderzy starają się zmodyfikować konsolę w ten sposób, by można było na niej odpalać oprogramowanie typu homebrew, uruchamiać "kopie zapasowe" i modyfikować gry.

Choć większość modeli ten konsoli da się "przerobić", tak nowsze modele wymagają lutowania specjalnych podzespołów. To właśnie się zmieniło dzięki nowemu rozwiązaniu - kartridżowi MIG Switch, który ma rozwiązać wszelkie problemy z uruchamianiem kopii zapasowych. Jest tylko jeden, spory problem. Ucierpieć mają na tym zwykli użytkownicy Switcha.

MIG Switch. Nowy sposób na granie w "kopie zapasowe" i nie tylko

MIG Switch to zaprezentowany kilka tygodni temu kartridż, do którego wkładamy kartę microSD i po przygotowaniu odpowiednio plików, możemy uruchamiać na konsoli kopie zapasowe gier. Nie będę się zagłębiał w szczegóły procesu tworzenia kopii zapasowych i wgrywania ich na MIG Switch. Ale im bliżej premiery tego rozwiązania, tym wiemy na jakiego temat znacznie więcej. I nie są to optymistyczne wieści.

MIG Switch w jakiś sposób potrafi obejść zabezpieczenia Nintendo i uruchamiać kopie gier na niezmodyfikowanym systemie. Kartridż z załadowanymi kopiami zapasowymi odczytywany jest przez konsolę jako prawdziwy kartridż z grą i przechodzi wszystkie etapy sprawdzania jego poprawności. Wszystko to za sprawą unikalnego identyfikatora, który jest przypisywany każdemu kartridżowi z osobna. A to rodzi poważne obawy związane z uruchamianiem oryginalnych gier, które mogły wrócić do obiegu po zgraniu ich na potrzeby MIG Switch. Wśród osób zaznajomionych ze sceną homebrew na Nintendo Switch pojawiają się sygnały, ze japońska firma bez problemu zobaczy, że w jednym czasie są uruchomione tytuły z tym samym identyfikatorem kartridża - w szczególności przy tytułach online. A to może prowadzić do fali banów, także wśród graczy, którzy rzeczywiście korzystają z oryginalnych gier.

Nowy etap piractwa na Switchu? Nintendo będzie miało twardy orzech do zgryzienia

Kilka dni temu pojawiła się też informacja, że jednemu z użytkowników MIG Switch udało się ponownie skorzystać z sytemu, który pozwala na zdobycie złotych monetek do sklepu eShop. Nintendo nagradza każdy zakup monetami, które można wykorzystać z przyszłości. W przypadku gier cyfrowych, monety są dodawane automatycznie do konta, przy wersjach fizycznych należy skorzystać ze specjalnej opcji w menu konsoli. Sęk w tym, że odebranie złotych monet z fizycznej kopii gry działa tylko raz i to w ograniczonym czasie, a kolejna próba kończy się komunikatem, że oferta została już zrealizowana.

Jak widać na powyższym filmie, temu YouTuberowi udało się odebrać monety w tytule, dla którego okienko na realizację oferty już dawno się skończyło. A to otwiera możliwości do nadużyć i wykorzystywania starych gier do nabijania sobie konta monetkami, które można później wykorzystać do zdobycia zniżek na zakupy w eShop.

Na ten moment Nintendo w żaden sposób nie odniosło się do sprawy MIG Switch, ale można podejrzewać, że wkrótce się to zmieni. Choć firma nie komunikuje o swoich metodach walki z piractwem, od dawna wiemy, że nie boi się sięgać po najostrzejsze rodzaje broni - w tym sprawy sądowe. Czy uda jej się w jakikolwiek sposób zapobiec działaniu kartridża umożliwiającego uruchamianie kopii zapasowych? Z odpowiedzią na to pytanie musimy jeszcze poczekać. Nie da się jednak ukryć, że Nintendo będzie miało sporo do zrobienia, gdyż wiele osób ze środowiska zajmującego się tworzeniem nieautoryzowanego oprogramowania na Nintendo Switch mówi, że MIG Switch nie da się zablokować zwyczajną aktualizacją systemu.