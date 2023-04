Wielokrotnie przestrzegamy przed oszustwami w internecie. Przed każdą transakcją warto się upewnić czy nie nie mamy do czynienia z oszustem. Temu postawiono właśnie ponad 30 zarzutów, za co może trafić do więzienia na 12 lat.

O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo w sieci piszemy regularnie - w szczególności po opublikowanym kilka tygodni temu raporcie Najwyższej Izby Kontroli, która przeprowadziła kontrolę m.in. w KPRM, Komendzie Głównej Policji oraz NASK-PIB. Choć wyniki nie są optymistyczne i mamy sporo do nadrobienia w kwestii zabezpieczenia obywateli przed cyberatakami, także my sami musimy być ostrożni w tym, co robimy w sieci. A oszustów czyhających na nasze pieniądze nie brakuje. Przekonała się o tym 43-letnia mieszkanka gminy Zawadzkie chcąca zainwestować w kryptowaluty, przekonali się też "klienci" oszusta z powiatu jasielskiego.

Jak informuje Policja, funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Jaśle ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o dokonywanie wielu oszustw w sieci. 31-letni mieszkaniec powiatu jasielskiego używał portali społecznościowych do zamieszczania fałszywych ogłoszeń, oferując do sprzedaży panele podłogowe, pelet, materiały budowlane, drewno, węgiel czy ekogroszek. Potencjalni kupujący, po uzgodnieniu szczegółów transakcji, wpłacali ustaloną kwotę na wskazane rachunki bankowe, jednak nie otrzymywali zamówionego towaru, a ich pieniądze znikały bez możliwości ich odzyskania.

Źródło: Depositphotos

Dochodzenie trwało kilka miesięcy. W tym czasie policjanci zbierali materiał dowodowy i nawiązywali kontakt z pokrzywdzonymi osobami na terenie całego kraju. Śledczy ustalili, że 37-letni podejrzany, oszukał w ten sposób 31 osób, gromadząc na swoich kontach bankowych blisko 110 tysięcy złotych. W trakcie przesłuchania podejrzany przyznał się do postawionych zarzutów i złożył wyjaśnienia.

31 zarzutów i do 12 lat pozbawienia wolności. Oszustwa w internecie się nie opłacają

Sąd wkrótce rozpatrzy sprawę 37-letniego mężczyzny, który w przeszłości odbył już karę prawie 5 lat pozbawienia wolności za wcześniejsze oszustwa. Ze względu na fakt, że działał w warunkach recydywy, grozi mu kara do 12 lat za kratkami.

Przy okazji tej informacji Policja ponownie apeluje o czujność i rozwagę przy robieniu zakupów. Na oszusta możemy trafić w każdej chwili. I choć nie ma jednego, sprawdzonego sposobu na zabezpieczenie się przed potencjalnymi problemami, warto zwracać uwagę na kilka kwestii: