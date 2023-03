Pół roku – tyle wytrzymała 27-letnia Jazmen Jafar w kancelarii prawnej, nim zrezygnowała z „wymarzonego” zawodu na rzecz… kariery w branży porno. Roczne zarobki prawnika przebiła w zaledwie miesiąc od otwarcia kanału na OnlyFans.

7 dolarów za codzienne transmisje na żywo

Kobiety z Bliskiego Wschodu często nie mają innego wyjścia – muszą liczyć się z wolą i ambicjami rodziców. Tak też było w przypadku Jazmen Jafar (pseudonim „artystyczny”, bo gwiazda nie chce zdradzać swoich personaliów), która została przez rodzinę niejako zmuszona do podążania ścieżką edukacji, by docelowo rozwijać się w branży prawnej. Studia, egzaminy adwokacie, aż w końcu pierwsza rozmowa o pracę i zdobycie ciepłej posadki w kancelarii. Brzmi jak wymarzony scenariusz? Nie dla Jazmen.

Źródło: Depositphotos

Kobieta w rozmowie z Insiderem przekazała, że przez pół roku pracowała po 10 godzin dziennie, by spełnić oczekiwania rodziców, jednak z czasem ten tryb pracy stał się wykańczający. Taka wizja przyszłości była nie do zaakceptowania dla 27-latki, dlatego po pracy zaczęła nagrywać filmy erotyczne i publikować je na kultowej już platformie OnlyFans. I to okazało się strzałem w dziesiątkę – przede wszystkim pod kątem finansowym. Jazmen Jafar zarabiała w kancelarii 75 tysięcy dolarów rocznie. To dokładnie tyle i udało się wyciągnąć z OF w lutym. W pierwszych 3 miesiącach tego roku wygenerowała aż 180 tysięcy i ktoś zapewne zapyta: jakim kosztem? Cóż, Jazmen nie przejmuje się krytyką, choć jak sama przyznaje, rodzina była zszokowana.

„Świat naprawdę się zmienia, a tradycyjne ścieżki kariery nie są już takie, jak kiedyś. Kiedyś zawody takie jak prawnik, inżynier i lekarz przynosiły ci pieniądze i stabilność, ale teraz, dzięki internetowi, masz nieskończone możliwości”

Dziś Jazmen całkowicie zrezygnowała z pracy w kancelarii. Kobieta chce oprócz nagrywania filmów dla dorosłych skupić się na działalności społecznej – będzie bronić praw osób świadczących usługi seksualne, wykorzystując przy tym swoją wiedzę prawniczą. Cóż, takiego plot twistu nie powstydziłby się nawet M. Night Shyamalan.

Stock image from Depositphotos