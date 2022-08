OnePlus 10T się łamie, a firma twierdzi... że wszystko jest w porządku

Kolejny telefon OnePlus okazuje się być słabo skonstruowany? Co robi firma? Nic, według nich jest OK.

Kiedy recenzujemy telefony, zazwyczaj sprawdzamy działanie ich najważniejszych podzespołów, pokazując wam potencjalne wady oraz to, czy jakość działania jest zgodna z tym co mówi producent. Czasami też trafią się okazjonalne problemy związane z nieoczekiwanymi błędami, które, jeżeli wyłapiemy, zostają również zawarte w finalnej recenzji. Oczywistym jest, że są rzeczy, których sprawdzić w takiej recenzji nie możemy. Należy do nich chociażby to, jak producent dba o aktualizację, jak żywotność baterii zmienia się z czasem czy też - jak bardzo telefon jest odporny na upadki i przeciwności losu. Wyjątkiem są tu telefony wzmocnione, gdyż jest to po prostu jedna z ich głównych funkcji. Jednak w przypadku normalnych urządzeń liczba osób, które testują je w sposób potencjalnie destruktywny jest bardzo mała. Co nie znaczy, że takie testy nie są ważne, ponieważ dzięki nim możemy dowiedzieć się np. o ukrytych wadach produktu.

Tak było w przypadku smartfona OnePlus 10T

Wychodzi chyba na to, że po przejęciu przez Oppo, jakość wykonania OnePlusów poleciała na łeb na szyję. Osoby, które oglądają kanał JerryRigEverything z pewnością wiedzą o co chodzi. W przeciągu krótkiego czasu drugi telefon tej marki nie zdał tam testu wytrzymałości i po prostu złamał się YouTuberowi w rękach. Co ciekawe - zrobił to dokładnie w taki sam sposób jak OnePlus 10 Pro testowany wcześniej, co oznacza, że firma nie wyciągnęła wniosków z problemu, który został jej zasygnalizowany pół roku temu.

Sam fakt, że OnePlus robi gorsze jakościowo telefony nie jest jednak przedmiotem tego tekstu. To, na co chciałem zwrócić uwagę, to odpowiedź firmy na uwagi użytkowników, którzy z pewnością podsyłali test Zacka. Brzmi ona następująco:

OnePlus 10T spełnia lub przekracza wszystkie szeroko zakrojone procedury testowania wytrzymałości OnePlus, w tym test ciśnieniowy, w którym urządzenie jest zawieszone, a jego środek jest obciążany zarówno z przodu, jak i z tyłu

Za każdym razem niezmiernie bawi mnie buta i arogancja firm, które piszą takie stwierdzenia i zdają się nie wiedzieć, że w taki sposób same sobie szkodzą. To, co pokazuje Zack to fakty - OnePlusy da się łatwo złamać i są gorzej skonstruowane niż telefony konkurencji, co jest niezwykle ważnym aspektem dla konsumentów, którzy chcą przecież mieć wytrzymałego smartfona. Co tymczasem robi OnePlus? Próbuje mówić że białe jest czarne i że telefon jest wytrzymały, bo tak pokazały wewnętrzne testy. Jaką informację z tego mamy my - potencjalni kupujący? Oprócz tego, że wiemy już, że OnePlusy się łamią, mamy też informacje, że firma nie widzi w tym żadnego problemu, a jej wewnętrzne testy nie wykazują usterek. To pozwala założyć, że zarówno obecne jak i przyszłe telefony marki będą posiadały tę samą wadę konstrukcyjną i z tego powodu - nie za bardzo warto je polecać.

Oczywiście, nie wszystkie OnePlusy na rynku złamią się od spojrzenia i jeżeli będzie się o nie dbało, zapewne posłużą lata. Jednak fakt, że firma nie chce przyznać się do błędu w obliczu twardych dowodów jest dla mnie niepojęte, ponieważ pokazuje, jak daleko OnePlus odszedł od marki która kiedyś była ulubioną dla fanów nowych technologii.