Po co nam ograniczenia wiekowe w sieci, skoro dzieci i tak kłamią na potęgę

Dzieciaki kłamią, rodzice to wiedzą a platformy społecznościowe nawet nie udają, że im to przeszkadza. Po co więc te ograniczenia?

„Zaznacz TAK, jeśli ukończyłeś 18 lat”, „Zgodnie z zasadami Facebooka konto możesz utworzyć tylko jeśli ukończyłeś 13 lat”. Te i wiele innych podobnych haseł to teatrzyk, który jest nieodłączną częścią funkcjonowania w sieci. Ograniczenia wiekowe istnieją po to, aby twórcy mieli czyste ręce, bo regulamin dostosowany jest do wymogów prawnych. Młodzi Internauci mają to oczywiście w głębokim poważaniu, a właściciele serwisów doskonale zdają sobie z tego sprawę. To taka niepisana gra, gdzie każdy wygrywa, choć z góry wydaje się przegrana dla jednej ze stron. Jednak czy zdajemy sobie sprawę jak duża jest skala tego procederu?

W internecie wszyscy kłamią

Organ nadzoru mediów z UK opublikował ciekawe badania na temat faktycznej przydatności barier wiekowych w sieci. Mówiąc precyzyjniej, sprawdził jak wielu nastolatków porusza się po mediach społecznościowych, de facto łamiąc fundamentalne zasady danego serwisu. Wyniki są dość zaskakujące. Spodziewałem się znacznie gorszego rezultatu.

Powiedzmy sobie szczerze, Internet nie jest oazą szczerości. Retuszujemy zdjęcia na Instagramie żeby wyglądać lepiej, fake newsy są rozprowadzane po sieci na niewyobrażalną dotąd skalę, tysiące fałszywy kont publikują zmyślone historie, na które nabierają się miliony, a influencerzy zachwalają tandety z chińskigo dropshipping bo ktoś im za to zapłacił. Internet to jedna wielka farsa, dlatego nie ma się co dziwić, że już od dziecka młodzi internauci przyzwyczajeni są do kłamstw. Z przeprowadzonego badania wynika, że jedna trzecia wszystkich dzieci od 8 do 17 roku życia korzysta z social mediów podając przy rejestracji nieprawdziwą datę urodzenia.

Rodzice przykładają rękę

Media społecznościowe to nie tylko platformy do cyfrowego życia towarzyskiego, ale także trampoliny do wielkich karier i rozpoznawalności. Dla młodych ludzi obecność na Facebooku, Instagramie czy TikToku jest czymś zupełnie naturalnym, co potwierdzają badania firmy Ofcom.

Około 77% badanych w wieku 8 do 17 lat posiada własny profil w topce dużych mediów społecznościowych – połowa z nich założyła konto samodzielnie, bez wiedzy rodzica. Badanie zostało przeprowadzone w związku z ustawą Online Safety Bill (zbliżoną pod niektórymi względami do nowego pomysłu ministerstwa cyfryzacji), która jest tematem dyskusji w Wielkiej Brytanii.

Zwrócono uwagę na w zasadzie zerową weryfikację wieku nowego użytkownika. Platformy społecznościowe czy serwisy pornograficzne wymagają jedynie zaakceptowania regulaminu jednym kliknięciem. Rodzice także przyczyniają się do obecności dzieci w nieodpowiednich miejscach. Część opiekunów jest świadoma łamania regulaminu i pomaga pociechom zakładać konta na Facebooku czy Instagramie, mimo że nie ukończyły wymaganego pułapu 13 lat.

Najczęstszym wytłumaczeniem jest presja rówieśników. Rodzice zezwalają na zakładanie kont aby ich dzieci nie czuły się pominięte i dyskryminowane.

Oczywiście nie ma co popadać ze skrajność w skrajność. Wielu młodych użytkowników jest na tyle świadoma i dojrzała, że pomimo niespełniania warunków wiekowych potrafi wykorzystać platformę społecznościową do nauki czy kreatywnych celów. Proponowana przez część rodziców forma weryfikacji przez dokument tożsamości wydaje się jednak jeszcze gorszym rozwiązaniem, bo kto przy zdrowych zmysłach chciałby, żeby Facebook miał dostęp do dowodu osobistego.

Z takiej sytuacji nie ma więc idealnego wyjścia, bo młodzi i tak będą kłamać, a platformy z chęcią przymkną na to oko bo zapewnia to kolejny target reklamowy. Wracając zaś do samych badań, to nie wiem jak Wam, ale mi jedna trzecia kłamliwych użytkowników – znając realia Internetu – wydaje się nieco zaniżonym wynikiem.

