Przed premierą oczy całego świata tech przykuł oczywiście ekran modelu P40 Pro i Pro+. I rzeczywiście, jest się czym zachwycić. W tym wypadku bowiem możemy mówić o PRAWDZIWEJ bezramkowości. Wyświetlacz rozciąga się bowiem od krawędzi do krawędzi, nie zostawiając miejsca na notch, podbródek czy ramki boczne. Jest też to bardzo dobry, OLED’owy ekran – posiada przekątną 6,6 cala i przy rozdzielczości 2650×1200 pikseli uzyskuje PPI na poziomie 441. Jedynym jego mankamentem jest to, że jest odświeżany w 90 Hz, ale to tylko i wyłącznie z powodu konkurencji, która potrafi zaoferować 120 Hz.

Wyświetlacz mniejszego modelu P40 nie przyciąga już tyle uwagi, ale to również dobrze zapowiadający się panel. Tutaj też mamy do czynienia z OLED’em o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczością 2340×1080 pikseli. Oznacza to PPI na równie dobrym poziomie – 442.