Najnowsza wersja "ME3" to także nowości w zakresie funkcjonalności i wyglądu systemu infotainment, cyfrowego kokpitu i wyświetlacza typu head-up. Kierwocy będą mogli skorzystać z trybu "battery care", który można aktywować na centralnym wyświetlaczu. Ogranicza on poziom naładowania po ponownym podłączeniu do 80% i zmniejsza prędkość ładowania DC oraz maksymalną moc ładowania. Takie działania wpływają korzystnie na akumulator i wydłużają jego żywotność. W menu "ładowanie" pojawiają się usprawnienia w postaci grafiki ładowania i zasięgu zawierającej także informacje o miejscu docelowym oraz wszystkich potrzebnych przystankach na ładowanie.

Nowe oprogramowanie dla modeli ENYAQ iV i ENYAQ COUPÉ iV

Dzięki aktualizacji w modelach ENYAQ iV z napędem na cztery koła pojawia się tryb "Traction" przeznaczony do jazdy po nieutwardzonych drogach i śliskich powierzchniach. Pozwala też zachować stały napęd na cztery koła przy prędkości 20 km/h i dostosowuje aktywność systemu ASR w celu uniknięcia zbędnych ingerencji, gdy ruszamy. Ulepszony widok w cyfrowym kokpicie i na wyświetlacuz head-up pokazuje bardziej intuicyjnie odległość obiektów otaczających pojazd, a poziom naładowania jest zaraz obok symbolu akumulatora.

Na head-upie widoczny jest również poziom nałaowania akumulatora, oraz wizualizacja 3D odległości od cel podróży. Nowe oprogramowanie zapewnia szybsze osiąganie odpowiedniego przdziału temperatury akumulatora oraz utrzymanie jej przez dłuższy czas. "Zapewni to wyższą żywotność, zoptymalizowaną moc wyjściową i bardziej wydajną rekuperację, a tym samym dłuższy maksymalny zasięg rzeczywisty" - czytamy w komunikacie Skody.

Producent podaje też szzegółowe dane: w modelu ENYAQ COUPÉ iV 60 liczba ta wyniesie do 416 kilometrów w cyklu WLTP. ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV 80 może przejechać do 544 kilometrów (WLTP), natomiast ENYAQ COUPÉ iV 80x z dwoma silnikami elektrycznymi do 520 kilometrów (WLTP). Po aktualizacji oprogramowania pojazdy z akumulatorem 62 kWh dysponują mocą ładowania do 120 kW, a z pojemnością 82 kWh mocą aż do 135 kW. Na stacjach szybkiego ładowania proces ładowania od 10 do 80% może więc potrwać tylko 35 minut.

Nowa wersja oprogramowania jest instalowana w modelu ENYAQ COUPÉ iV od lutego 2022 oraz we wszystkich modelach ENYAQ iV. Dla egzemplarzy użytkowanych przez klientów aktualizacja będzie dostępna bezpłatnie podczas wizyty u dealera w drugie połowie 2022 r.