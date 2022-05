Już w przyszłym tygodniu nowa oferta Play i UPC, a może i łączona z Disney+?

Play zapowiedział już na przyszły tydzień pierwszą wspólną konferencję po przejęciu UPC, prawdopodobnie możemy spodziewać się na niej zapowiedzi pierwszej wspólnej oferty - w obrazku przewodnim do tego wpisu widzicie reklamę, która według naszych informacji jest zapowiedzią wspólnej akcji promocyjnej Play i UPC. Postanowiłem więc sprawdzić, na co możemy liczyć w tym zakresie.

Wspólna oferta Play i UPC oznacza według moich przypuszczeń nowy program oferty łączonej (konwergentnej), coś na kształt Orange Love czy smartDOM. Zobaczmy więc jak takie oferty wyglądają obecnie u konkurencji i jak mogłaby wyglądać taka oferta w wykonaniu Play i UPC.

Jako, że jesteśmy na Antyweb, a Czytelnicy Antyweb linearnej telewizji nie oglądają, przynajmniej tak wynika z Waszych komentarzy, ewentualnie wystarczająca jest darmowa DVB-T/DVB-T2 - skupimy się na zestawie oferty łączonej składającej się z trzech usług: internet stacjonarny, abonament komórkowy i dostęp do serwisu streamingowego z filmami i serialami.

Internet+komórka+streaming w Orange

W Orange najtańsza opcja na taki zestaw kosztuje przez pierwsze pół roku 89,99 zł, później 118,99 zł - średni koszt przez całą umowę wyniesie nas więc 111,74 zł miesięcznie.

Oferta składa się z dostępu do internetu stacjonarnego z limitem prędkości do 300 Mb/s, abonamentu komórkowego z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS i z limitem transferu danych 15 GB (podaje limit ze strony Orange, ale u handlowców jest to 30 GB). Do tego dostęp do Netfliksa w Planie Podstawowym.

Rozbijając to na części pierwsze, z osobna za te usługi zapłacilibyśmy: 59,98 zł za sam internet, 50 zł za sam abonament komórkowy i 29 zł za Netfliksa. Razem 138,98 zł, a więc oszczędność na poziomie 27,24 zł miesięcznie, wystarczyłoby to niemal na dodatkową subskrypcję HBO MAX.

Internet+komórka+streaming w Plus/Netia

W programie smartDOM w Plusie za abonament w cenie 55 zł miesięcznie (pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 30 GB transferu danych), internet stacjonarny z limitem 300 Mb/s w cenie 30 zł i za dostęp do HBO MAX w cenie 20 zł, zapłacimy łącznie 105 zł miesięcznie.

Z osobna koszt tych usług kosztowałby łącznie 124,99 zł, a więc oszczędność na poziomie 19,99 zł, wystarczy na subskrypcję w serwisie streamingowym z muzyką w Spotify lub Tidal.

Taniej jednak wychodzi do w Netii - ta sama infrastruktura, więc po co przepłacać? I tak, za internet stacjonarny z limitem 300 Mb/s wraz z dostępem do HBO MAX (już razem z Tidal) zapłacimy 80 zł od 4 miesiąca, średnio więc 70 zł. Do tego abonament komórkowy 35 zł od 4 miesiąca, a więc 30,62 zł średnio.

Razem mamy więc koszt miesięczny na poziomie 100,62 zł. Z osobna za internet zapłacilibyśmy 50 zł od 4 miesiąca, czyli 43,75 zł, za HBO MAX 29,99 zł, za Tidal 19,99 zł i za abonament komórkowy 60 zł od 4 miesiąca, czyli 52,50 zł. Razem - 146, 23 zł. Oszczędność: 45,61 zł miesięcznie, a bez Tidala 25,62 zł - prawie tyle co w Orange Love.

Internet+komórka+streaming w T-Mobile

W T-Mobile zaczynamy od internetu stacjonarnego z limitem prędkości do 300 Mb/s, który dla posiadaczy abonamentu komórkowego za 65 zł (pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz internet bez limitu z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s), kosztuje 40 zł miesięcznie, ale dopiero od drugiego roku. Tak więc średnio będzie to 20 zł.

Do tego w abonamencie komórkowym za 65 zł, usługa Rozrywka Uwolniona (HBO MAX, zamiennie do wyboru z Legimi, Eleven Sports i Tidal) za pół roku jest za darmo, a później 20 zł miesięcznie, tak więc średnio 15 zł miesięcznie.

Łącznie: 100 zł, a więc na razie najtaniej. Z osobna za usługi te zapłacilibyśmy: abonament komórkowy: 65 zł, internet: 60 zł, HBO MAX: 29,99 zł, co daje łącznie 154,99 zł, oszczędność 54,99 zł.

Internet+komórka+streaming w Play/UPC

Tak więc trudne zadanie przed nową ofertą konwergentną od Play i UPC, nie ulega wątpliwości, że aby skutecznie rywalizować w obecnej sytuacji rynkowej i cenowej muszą zaproponować ten zestaw w kwocie do 100 zł.

Jaką mamy bazę obecnie? W Play za abonament komórkowy z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz 60 GB transferu danych płacimy obecnie 50 zł miesięcznie. Klienci korzystający z tego planu, mogą wykupić dostęp do podstawowych kanałów telewizyjnych, Viaplay - na cały okres umowy i Canal+ przez pół roku za 25 zł miesięcznie.

Łącznie mamy więc tu już 75 zł miesięcznie. Nie bez powodu od jakiegoś czasu mamy tu parę - Canal+ przez pół roku i Viaplay na cały okres umowy, bo w Canal+ kończą się już prawa do Premier League, które od lipca przejmuje Viaplay.

To będzie łakomy kasek, nie tylko dla fanów filmów i seriali, ale i sportu (Bundesliga, Premier League, Liga Europy i Konfederacji, a od nowego roku Formuła 1).

Myślę, że Play pozostanie przy tym zestawie, a jako wspólną ofertę z UPC, w miejsce telewizji internetowej i darmowych pół roku z Canal+ mógłby zaoferować dostęp do internetu stacjonarnego. Na opcję z limitem prędkości do 300 Mb/s zostaje im 25 zł, która aktualnie w UPC kosztuje 49,99 zł - myślę, że wykonalne. W ten sposób, w takiej ofercie łączonej mogliby zaoferować zestaw internetu stacjonarnego, abonamentu komórkowego i serwisu streamingowego (filmy i seriale + sport premium) w cenie 100 zł miesięcznie - podobnie jak w T-Mobile, który teraz ma najatrakcyjniejszą ofertę łączoną.

Z drugiej strony, przy takich dużych premierach nowych ofert spodziewamy się raczej większego zaskoczenia - nie tylko tego, co widać już na stronach, a takim bez wątpienia byłby taki sam zestaw dla fanów tylko filmów i seriali w postaci dostępu do Disney+. Wszak przyszłotygodniowa konferencja zbiega się ze zbliżającą się premierą Disney+ w Polsce - no i reklama Play i UPC, która pojawiła się już na ulicach polskich miast, kolorystycznie po lewej stronie bardziej współgra z nowym w naszym kraju serwisem streamingowym, niż z Play.

Jak Wy widzicie nową ofertę konwergentną Play i UPC, która byłaby w stanie konkurować z ofertami innych operatorów? Zapraszam do komentarzy.