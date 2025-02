Nie ma nic lepszego niż darmowe gry. Ten sklep to wie

Co w tym tygodniu Epic Games Store przygotowało za darmo? Będzie w co grać!

Sklep Epic Games Store przyzwyczaił nas do ofert, w ramach której każdego tygodnia rozdawane są darmowe gry – i to nie tylko w w okresie świątecznym. W ostatnich miesiącach gracze mogli za darmo zdobyć takie tytuły jak Football Manager 2024, który na ten moment nie doczeka się kontynuacji, oraz Sniper Ghost Warrior Contracts. Wśród darmowych gier znalazły się także Bear and Breakfast, Empyrion - Galactic Survival oraz Outliver: Tribulation. Gracze mogli zdobyć bez wydawania pieniędzy m.in. Invincible Presents: Atom Eve oraz Kardboard Kings. W minione święta było prawdziwe zatrzęsienie darmowych tytułów i kto przegapił, niech żałuje.

Epic Games Store stale rozpieszcza graczy. W te gry warto zagrać

Po nowym roku Epic Games Store wróciło do rozdawania swoich gier każdego tygodnia. W tym roku mieliśmy już kilka ciekawych produkcji. Wystarczy wspomnieć Escape Academy, Behind the Frame: The Finest Scenery czy Undying. Było też Beyond Blue i HUMANKIND. W zeszłym tygodniu sklep zaserwował prawdziwą petardę – F1 Manager 2024 całkowicie za darmo. To gratka dla fanów szybkich samochodów oraz zarządzania. Tytuł pozwala sprawdzić, jak w rzeczywistości wyglada praca menadżera zespołu kierowców.

Najnowsza odsłona odsłona popularnej serii wprowadza szereg nowości, które znacząco wpływają na rozgrywkę. Najważniejszą z nich jest możliwość stworzenia własnego zespołu F1. Zarządzanie zespołem zyskuje nowy wymiar dzięki wprowadzeniu systemu mentalności. Gracze muszą teraz dbać o osobowości i potrzeby zarówno personelu, jak i kierowców, co dodaje głębi rozgrywce. Istotnym elementem jest także możliwość wspierania utalentowanych kierowców z F2 i F3, co pozwala budować długoterminową strategię rozwoju zespołu.

Było też coś dla fanów strzelanki Apex Legends. To zestaw odblokowujący dodatkową legendę – Lobę wraz z jej epicką skórką "Silny Prąd". To teleportująca się złodziejka posiadająca kilka asów w rękawie, w tym swoje własne umiejętności: najlepszy przyjaciel włamywacza (teleportacja), oko do błyskotek (podświetlanie łupów przez ściany), czy czarnorynkowy butik (przenośne urządzenie, które pozwala na teleportowanie pobliskich łupów prosto do ekwipunku).

A co w tym tygodniu przygotowano dla graczy?

W tym tygodniu mamy dwie różne produkcje, które zainteresują różne grupy odbiorców. Garden Story to urokliwe połączenie symulatora życia w niewielkiej wiosce z elementami akcji i RPG, gdzie którym gracz musi zjednoczyć rozbitą społeczność jako nowo mianowany Guardian of The Grove. Przemierzaj tętniącą życiem wyspę, aby walczyć z wszechobecnym rozkładem (Rot), inspirować mieszkańców i odbudować swój dom.

World War Z: Aftermath to prawdziwa gratka dla fanów zombie, szybkiej akcji i rozgrywki, która podnosi ciśnienie. To kolejna odsłona przebojowej serii World War Z, którą doceniło ponad 15 milionów graczy. Walka z hordami wygłodniałych zombie w trakcie pełnych napięcia epizodów fabularnych w spustoszonych lokacjach na całym świecie to dopiero początek zabawy. Na graczy czekają nowe mapy, w tym Rzym z Watykanem i Kamczatka. World War Z: Aftermath oferuje również pełną zawartość z World War Z Game of the Year Edition.

Obie gry czekają do odebrania za darmo od 20 do 27 lutego!