Netflix ogłosił nowości, które pojawią się we wrześniu na platformie. Wśród nich polski film "Broad Peak", "Blondynka" opowiadająca o Marilyn Monroe, a także serial anime "Cyberpunk: Edgerunners".

Nowe filmy Netflix we wrześniu

O "Broad Peak" pisaliśmy już wcześniej zapowiadając debiut filmu na platformie już 14 września. W Macieja Berbekę wcielił się Ireneusz Czop, a film pokaże nam jak wygląda życie i wspinaczka na najniebezpieczniejszych szczytach - po wejściu na Broad Peak Maciej Berbeka dowiaduje się, że jego sukces nie był tak wielki, jak mu się wydawało. Po 25 latach rusza w drogę, żeby dokończyć to, co zaczął. Dwa tygodnie później zobaczymy film poświęcony znanej przez wszystkich Marilyn Monroe. Wciela się nią Ana de Armas, którą można było oglądać w "Blade Runner 2049", "Nie czas umierać" oraz "The Gray Man". U jej boku wystąpił Bobby Cannavale, a w obsadzie są też Garret Dillahunt, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Scoot McNairy, Lucy DeVito oraz Sara Paxton.

Seriale we wrześniu na Netfliksie

Wśród seriali na pewno sporo emocji wzbudza premiera nowego sezonu "Cobra Kai", który wyrósł z ponad 30-letniej produkcji filmowej, a teraz żyje własnym życiem. Nowe postacie, powrót dawnych bohaterów i bohaterek oraz świetna fabuła sprawiają, że od ekranu nie odrywają się ci, którzy oglądali "Karate Kid" za dzieciaka oraz ci, którzy odkrywają tę historię dopiero teraz. Na Netfliksa wraca "Przeznaczenie: Saga Winx" z 2. sezonem oraz "Szybki cash: serial". Ciekawie może wypaść "Cesarzowa Sisi", który przenosi nas do XIX-wiecznej Austrii, gdzie namiętna i buntownicza Sisi oraz cesarz Franciszek Józef walczą o swoją miłość pośród nacisków, spisków i walki o władzę na wiedeńskim dworze. Polscy fani i nie tylko będą na pewno wyczekiwać debiutu "Cyberpunk: Edgerunners", czyli serialu anime, którego akcja osadzona jest w świecie polskiej gry. Na licencji Netflix pokaże "Rekiny wojny", "Przylądek strachu" oraz "Księgowego". Pełna lista nowości na wrzesień poniżej.

Netflix wrzesień 2022 - lista nowości