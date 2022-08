Niemała liczba produkcji na licencji uciekła z Netfliksa jakiś czas temu, a powodem były działania pozostałych graczy na rynku VOD, którzy starali się odzyskać własne tytuły. Oczywiście nadal bywają przypadki, gdy wybrane produkcje wędrują po różnych usługach VOD, ale dochodzi do tego coraz rzadziej, a okienka czasowe takich umów bywają coraz krótsze. Netflix regularnie poszerza katalog własnymi filmami i serialami, ale wciąż oferuje całkiem sporo treści nabytych na licencji. To właśnie one pojawiają się i znikają co jakiś czas, a pod koniec sierpnia pożegnamy się z następującymi tytułami.

Jakie filmy znikną z Netfliksa?

Wśród oznaczonych jako do usunięcia znalazł się "Bumblebee", czyli wciąż najnowszy film aktorski o Transformers."Bumblebee" skupia się na jednym z Autobotów, który dość wcześnie trafia na Ziemię i ukrywając się pod postacią garbusa wypełnia swoją misję. Historia zrywa z wcześniejszymi filmami z serii i ma być wstępem do zupełnie nowej. Na przyszły rok zaplanowano debiut właśnie powstającego filmu, który będzie początkiem całkowicie nowej sagi. Dla fanów komedii wciąż dostępny jest "Głupi i głupszy" z Jimem Carrey'em i Jeffem Danielsem, natomiast wśród romantycznych tytułów na uwagę zasługuje "Jedz, módl się, kochaj" z Javierem Bardem i i Julią Roberts w rolach głównych.

Zaginiona dziewczyna będzie usunięta z Netfliksa

"Zaginiona dziewczyna", film na podstawie książki Gillian Flynn o tym samym tytule, to jeden z lepszych filmów Davida Finchera. Zaginiona kobieta mogła być zamordowana, a podejrzenie od razu pada na jej męża - wszystko wskazuje właśnie na niego, ale czy ten obraz ich związku jest rzeczywiście prawdziwy? Ile tajemnic skrywa ich życie? Do czego zdolna byłaby żona, gdy dowiaduje się o zdradzie męża? Znakomity thriller w doborowej obsadzie, a w dodatku prześlicznie nakręcony przez jednego z czołowych reżyserów. Lepiej tego nie przegapić, jeśli jeszcze nie widzieliście.

Wśród usuwanych jest też "Underworld: Przebudzenie", ale niestety trudno o dostępność pozostałych części serii na serwisach VOD w Polsce, więc seans filmu dla tych, którzy nie znają całej historii może nie być w pełni satysfakcjonujący. Co innego jednak w przypadku "Zwykłych obywateli" z Tylerem Hoechlinem i Kate Bosworth, którzy grają parę w postapokaliptycznym świecie, gdzie walka o przetrwanie to najważniejszy cel dla każdego ocalałego.

Lista usuwanych filmów z Netflix sierpień 2022

All About Asado 31.08.2022 2016 Annie 31.08.2022 1982 Bumblebee 31.08.2022 2018 Cemetery Junction 31.08.2022 2010 Dziewczyna we mgle 31.08.2022 2017 Frida 31.08.2022 2002 Gorący pościg 31.08.2022 2015 Głupi i głupszy 31.08.2022 1994 Historia nienawiści 31.08.2022 2017 Jedz, módl się, kochaj 31.08.2022 2010 Karski i władcy ludzkości 31.08.2022 2015 Książę Czaruś 31.08.2022 2018 Little Door Gods 31.08.2022 2016 Najczarniejsza godzina 31.08.2022 2011 Oszustki 31.08.2022 2019 Piątek 31.08.2022 1995 Pojednanie 31.08.2022 2018 Psy i koty: Odwet Kitty 31.08.2022 2010 Ricky Bobby – Demon prędkości 31.08.2022 2006 Rocco 31.08.2022 2016 Sausage Party 31.08.2022 2016 Sitting in Limbo 31.08.2022 2020 The Last Shaman 31.08.2022 2017 The Lost Brother 31.08.2022 2017 Underworld: Przebudzenie 31.08.2022 2012 Zaginiona dziewczyna 31.08.2022 2014 Zwykli obywatele 31.08.2022 2018

Źródło: Upflix.pl