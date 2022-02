Netflix wprowadza łatwe usuwanie tytułów z listy "oglądaj dalej" oraz szybszy dostęp do nowych filmów i seriali.

Z radością przyjmujemy wiele kluczowych funkcji VOD, które jakiś czas temu były dla nas nieznane lub pozostały w sferze marzeń. Kontynuowanie seansu dokładnie tam, gdzie skończyliśmy poprzednim razem wcale nie było takie oczywiste, podobnie jak rozdzielczość 4K. Netflix spopularyzował obydwie te cechy platform VOD i dziś raczej trudno nam jest wyobrazić je sobie bez takich dobrodziejstw. Niektóre rozwiązania są jednak wciąż niedostępne albo do niedawna były, co wydawało się wręcz przedziwne.

Usuwanie z listy oglądaj dalej na Netflix

Skoro możemy dodawać tytuł do naszej listy na później, a zainicjowane filmy i seriale automatycznie trafiają na listę "oglądaj dalej", to dlaczego pozbycie się tych drugich nie było tak łatwe, jak usunięcie tytułu z własnej listy? Istniała co prawda pewna metoda, ale zagłębianie się w ustawienia konta Netflix w przeglądarce nikomu nie jest na rękę - niektórzy korzystają z serwisu tylko na telewizorze lub tablecie, gdzie taka funkcja w ogóle nie była wdrożona.

Netflix krok po kroku integrował nową funkcję z aplikacjami na różne platformy, a niedawno proces ten zakończył się wielkim finałem w momencie dodania wsparcia dla aplikacji na smart TV. Po wejściu na podstronę konkretnego tytułu przechodzimy poniżej sekcji "Audio i napisy", by wybrać funkcję "Usuń z listy oglądaj dalej". Tylko tyle i aż tyle! Teraz chciałbym jeszcze móc na stałe zaznaczyć dany tytuł, jako obejrzany, by nie powracał w kolejnych rekomendacjach - minusowanie filmów i seriali niewiele daje, a nawet obejrzane kilkukrotnie tytuły regularnie wracają wśród sugerowanych.

Pięć polecanych tytułów na stronie głównej Netflix

Kolejna nowość to nowy sposób wyświetlania polecanych tytułów na smart TV. Po uruchomieniu aplikacji i wyborze profilu wyświetlonych jest pięć produkcji w centrum ekranu, które posiadają skróconą listę czynności, które można wykonać. Nie dodamy go do naszej listy, nie sprawdzimy dodatkowych informacji, lecz możemy włączyć odtwarzanie. Kilkukrotnie spotkałem się z takim rozwiązaniem w ostatnich dniach, później zniknęło, więc albo to był test, albo pojawia się tylko w wybranych scenariuszach, których szczegółów nie jestem w stanie ustalić.

Rekomendacje Netfliksa wedle nastroju i emocji

Dla użytkowników w przeglądarce Netflix także przygotował coś nowego. Po otwarciu strony głównej najwyższy rząd z polecanymi tytułami przybrał zupełnie nowy układ, który oprócz grafiki/plakatu prezentuje również króciutki opis. Nie dotyczy on jednak fabuły, a chodzi o gatunek oraz emocje, jakie wywołuje. Ewidentnie widać, że sekcja ta korzysta z wewnętrznych tagów Netfliksa używanych do opisywania poszczególnych tytułów, by algorytmy od rekomendacji działały jeszcze lepiej.

Jeśli więc chcielibyście dobrać coś wedle aktualnie posiadanego albo pożądanego nastroju, to może to być najlepsze rozwiązanie. Takie nowe zestawienie wyświetlało mi się kilkukrotnie z przerwami, więc tutaj również mamy prawdopodobnie do czynienia z testami lub konkretnym scenariuszem działań użytkownika, który je wywołuje.