Nowy rok z Netfliksem. Te filmy i seriale musisz zobaczyć

Jak co miesiąc, Netflix przedstawia listę filmów i seriali, które na platformie pojawią się na przestrzeni kilku kolejnych tygodni. Co czeka nas w styczniu przyszłego roku? Sprawdźcie nasze podsumowanie!

Rok 2024 zbliża się do końca. Netflix w ostatnich 12 miesiącach zaskoczył wielu pod względem premier i powrotów ulubionych seriali. Na platformie znajdziecie wszystko, czego potrzeba, by miło spędzić wieczór – zarówno w pojedynkę, jak z bliskimi, czy drugą połówką. Grudzień pełny jest nowości, obok których nie można przejść obojętnie. Najbardziej wyczekiwany jest drugi sezon "Squid Game". Mieliśmy też świąteczne propozycje, które umilą nam czas pod choinką. To między innymi "Tamte święta" czy "A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter". Nie mogło też zabraknąć propozycji dla miłośników mocnych wrażeń – o czym przypomina szpiegowski serial "Black Doves" z Keirą Knightley w roli głównej, który na platformie zadebiutował już 5 grudnia.

Reklama

Choć dopiero weszliśmy w drugą połowę grudnia, Netflix prezentuje pełne zestawienie filmów i seriali, jakie na platformie pojawiają się na początku przyszłego roku. Będzie się działo, gdyż dla widzów przygotowano wiele premier i powrotów, na które czekało wielu. Jedną z najciekawiej zapowiadających się produkcji będzie serial dokumentalny "Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever", w którym ekscentryczny milioner Bryan Johnson podzieli się swoim pomysłem na nieśmiertelność (a raczej długie życie). Będzie też coś dla fanów sportu na żywo, w tym wrestlingu: "WWE Raw: 2025", "WWE NXT: 2025" i "WWE SmackDown: 2025" przyniosą masę frajdy wszystkim tym, którzy kochają przekoloryzowaną wręcz rozrywkę na ringu.

Netflix – styczeń 2025. Premiery i powroty filmów i seriali

Co jeszcze ciekawego pojawi się na Netflix w styczniu 2025? Oto lista filmów i seriali, które będzie można obejrzeć w pierwszym miesiącu nowego roku.