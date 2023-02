Nowe seriale w marcu na Netfliksie

Fani kilku hitów Netfliksa będą mieli sporo powodów do zadowolenia, ponieważ na platformę wracają "Ty", "Zabójcze wesele" i "Cień i kość". Serwis rozbił 4. sezon serialu "Ty" na dwie części i ta druga zadebiutuje właśnie w marcu. Kontynuacja wątków z poprzednich odcinków doprowadzi do wyczekiwanego finału, ale to nie będzie prawdopodobnie koniec całego serialu, ponieważ 5. sezon "Ty" może powstać. Zaskakująca popularność "Zabójczego rejsu" doprowadziła do realizacji drugiej odsłony filmu z Jennifer Aniston i Adamem Sandlerem. Dwójka ponownie wybiera się wspólnie w podróż, ale tym razem zamiast rejsu polecą na wesele. Tym razem już jako para detektywów podejmą się rozwiązania zagadki, która doprowadzi ich nawet do Paryża. Więcej tego samego? Niektórzy będą wniebowzięci. Aha, będą też nowe odcinki w ramach 7. sezonu "Riverdale".

"Cień i kość" to jeden z najnowszych i najchętniej oglądanych seriali Netfliksa, ale na nowe odcinki po premierze 1. sezonu w 2021 roku czekamy aż do dziś. Nareszcie pokazano zwiastun i potwierdzono datę premiery: 16 marca to dzień, gdy cały 2. sezon trafi na platformę. Ponadto czekają nas premiery 2. sezonu "Sex/Life", 4. sezonu "Titans", a także nowe sezony "Miłość jest ślepa", "Modni i modniejsi" czy "Jestem Georgina".

Jakie nowe filmy na Netfliksie - marzec 2023

Do najbardziej wyczekiwanych tytułów należy na pewno "Luther: Zmrok", czyli filmowa kontynuacja hitowego serialu z Edrisem Elbą w roli głównej. Tym razem zamiast rozłożonej na odcinki historii dostaniemy pełnometrażową produkcję, która musi zaspokoić oczekiwania fanów. Netflix coraz częściej pokazuje też polskie produkcje i w przyszłym miesiącu będziemy mieli okazję oglądać "Dzisiaj śpisz ze mną". To romans na podstawie książki Anny Szczypczyńskiej o tym samym tytule. Film wyreżyserował Robert Wichrowski, a scenariusz napisała Anna Janyska. W obsadzie zobaczymy Macieja Musiała i Romę Gąsiorowską. Z polskich produkcji zobaczymy także film "Johnny" oraz "Fenomen" - dokument opowiadający o Jurku Owsiaku i fenomenie WOŚPu.

Pełna lista premier marzec 2023 na Netflix - lista nowości

FILMY I SERIALE NETFLIX Agent Elvis COMING SOON Jestem Georgina: Sezon 2 COMING SOON Furie COMING SOON Po złej stronie torów: Sezon 2 01/03/2023 Oszust 01/03/2023 Dzisiaj śpisz ze mną 01/03/2023 Wrobieni: Zagadka sycylijskiego morderstwa: Sezon 2 02/03/2023 Masameer County: Sezon 2 02/03/2023 Sex/Life: Sezon 2 02/03/2023 Monique Olivier: Asystentka diabła 02/03/2023 Owca karateka 02/03/2023 Modni i modniejsi: Sezon 2 03/03/2023 Miłość od pierwszego pocałunku 03/03/2023 Chris Rock: Selective Outrage 04/03/2023 Ridley Jones: Strażniczka muzeum: Sezon 5 06/03/2023 Gdzieś daleko 08/03/2023 MH370: Samolot, który zniknął 08/03/2023 Ty: Sezon 4: Część 2 09/03/2023 Chwała: Część 2 10/03/2023 Rana Naidu 10/03/2023 Outlast: Razem po wygraną 10/03/2023 Czy to wszystko? 10/03/2023 Luther: Zmrok 10/03/2023 Asystent Ariyoshi 14/03/2023 Bert Kreischer: Razzle Dazzle 14/03/2023