Oglądanie filmów i seriali online jest dziś czymś normalnym, powszechnym i oczywistym. A jeszcze stosunkowo niedawno prym wiodła telewizja, podczas gdy dystrybucja w Internecie raczkowała. Rynek potrzebował pioniera, wzorca i dowodu na to, że tak będzie wyglądać przyszłość, dlatego dziś każda stacja telewizyjna czy wytwórnia filmowa muszą myśleć o obecności w Sieci. Oczywiście sytuacja nie jest tak prosta, jak mogłaby brzmieć, bo wciąż ogromną rolę odgrywają kina oraz klasyczna telewizja, ale powstające konglomeraty oraz ogromne koncerny medialne coraz bardziej zaznaczają swoją obecność online. Wystarczy spojrzeć na Disney, które z myślą o własnej platformie VOD tworzy chyba większość treści i wykorzystuje tę przestrzeń do rozbudowywania znanych światów.

Jak to się mawiało? Na Netfliksie jest wszystko

W pewnym momencie to Netflix był jednak oczywistym i często jedynym wyborem dla widza. Obszerna biblioteka treści wynikała z chęci współpracy wielu podmiotów, które nie dysponowały własnym serwisem online. Najprostszym i najbardziej dochodowym rozwiązaniem było odsprzedanie praw do dystrybucji Netfliksowi, w którego katalogu można było znaleźć prawie wszystko. Zupełnie tak samo wyglądało to za ery wysyłkowej wypożyczalni DVD, od której firma zaczynała swoją działalność. Co ciekawe, w wybranych regionach wciąż oferuje taką usługę, ale prężnie rozwijająca się sfera online okazała się najlepszym polem do dalszego działania. To Netflix pokazał potencjał i udowodnił, że widzowie będą zainteresowani wykupieniem subskrypcji, by móc oglądać filmy i seriale online.

Netflix nadal przoduje w statystykach

Firma wysunęła się na pierwsze miejsce, którego pod względem liczby subskrybentów nie oddaje do dzisiaj. Ostatnie miesiące nie były dla Netfliksa łatwe i przed serwisem jeszcze kilka solidnych wyzwań, ale trudno nie docenić tego, co platforma zrobiła dla branży. Wyciągnęła materiał do Internetu, a później pokazała, że i tworzenie seriali oraz filmów może odbywać się na innych zasadach. Nie wszystkie eksperymenty się sprawdziły, nie każda decyzja przyniosła właściwe skutki, ale gdyby nie odwaga niektórych osób, to nie dostalibyśmy "Narcos", "The Crown", "House of Cards", "Stranger Things" czy "BoJack Horseman".

A w tym wszystkim nie należy też zapominać o kwestiach technologicznych, bo choć dziś mówiąc o Netfliksie myślimy o serialach i filmach, to jednak właśnie ta platforma jako pierwsza pokazała jak powinien wyglądać i działać serwis VOD. Może nie wszystkie aspekty usługi są idealne, jak kwestia rekomendacji i sugestii, które zamykają nas bańkach, ale bezproblemowość działania, czysty i czytelny interfejs oraz szybko wprowadzone wsparcie dla 4K przez długi czas były wytycznymi dla pozostałych usług.

Netfliksowi zdarzało się oczywiście pobłądzić, bo nie inaczej można ocenić eksperymenty z mało skutecznymi kodekami mającymi zmniejszyć przepływ danych, ale zachować jakość obrazu. Niestety, dziś 1080p dla większości tytułów nie jest już rozdzielczością zapewniającą wysoką jakość streama, bo doskonale pamiętam seanse "Mad Mena" właśnie w Full HD, które na ekranie 55-calowym wyglądało niczym Blu-ray. Nawet 4K (2160p) nie zawsze broni się na Netfliksie, dlatego pod tym względem serwis oddał pola Apple TV, Prime Video czy nawet Disney+. Zaplecze techniczne było jednak mocną stroną Netfliksa od zawsze i gdy inni miewali problemy, platforma nawet przy największych premierach radziła sobie ze zwiększonym zapotrzebowaniem.

Zmiany na Netflix

Aktualny kształt Netfliksa to zaledwie połowa historii firmy, która stale się zmienia. Nadchodzące reklamy, transmisje na żywo i odświeżona oferta z nowymi pakietami napiszą zupełnie inny rozdział od dotychczasowych. Z wielu wewnętrznych zasad Netflix rezygnuje, do odwołania ich czasami bywa nawet zmuszony, ale nikt nie odbierze im tego, czego dokonali przez ostatnie ćwierćwiecze. A obserwując upartość i determinację szefostwa, pokuszę się napisać, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.