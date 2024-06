Elon Musk kontra OpenAI — największy spór w świecie sztucznej inteligencji

Pod koniec lutego tego roku Elon Musk pozwał OpenAI z kilku kluczowych powodów, które związane są z rozwojem i zarządzaniem firmą, oraz z podstawowymi różnicami w wizji jej przyszłości. Główne zarzuty dotyczą kierunku, w jakim podąża OpenAI, oraz wpływu Microsoftu na działania firmy.

Po pierwsze, Musk zainwestował w OpenAI 44 miliony dolarów, wierząc w deklaracje firmy, która miała działać dla dobra ludzkości. OpenAI miało na celu rozwijanie sztucznej inteligencji (AI) w sposób, który przynosi korzyści społeczne i jest zgodny z etycznymi standardami. Musk, znany ze swojego zaangażowania w innowacyjne i często filantropijne projekty technologiczne, takie jak Neuralink, został przyciągnięty przez te wzniosłe cele. Jednak z czasem głównym inwestorem OpenAI stał się Microsoft, co zdaniem Muska, zmieniło kierunek rozwoju firmy. We wspomnianym pozwie Musk zarzucał, że OpenAI, zamiast realizować swoje pierwotne, humanitarne cele, zaczęło działać na rzecz maksymalizacji zysków korporacyjnych Microsoftu. Musk twierdzi, że firma przestała działać dla dobra ludzkości i zaczęła działać dla dobra największej na świecie korporacji, co stoi w sprzeczności z początkowymi deklaracjami OpenAI.

Drugim kluczowym aspektem pozwu jest problematyka związana z rozwojem ogólnej sztucznej inteligencji (AGI). AGI to zaawansowana forma AI, która jest w stanie funkcjonować na poziomie ludzkiego umysłu lub go przewyższać. Musk obawia się, że OpenAI już teraz pracuje nad technologią, która może być traktowana jako AGI. Według prawników Muska, ChatGPT-4 może już posiadać cechy AGI. Jest to szczególnie problematyczne, ponieważ umowa między OpenAI a Microsoftem nie zezwala na to, by technologiczny gigant miał dostęp do technologii AGI. Musk chciał, aby sąd rozstrzygnął, czy OpenAI narusza te zasady.

Wściekłość Muska względem OpenAI nie ma końca

Pokaz braku aprobaty Muska względem OpenAI widzieliśmy również po ostatnim WWDC, kiedy Apple ogłosiło, że Apple Intelligence będzie korzystało z pomocy ChatGPT i ogłosiło partnerstwo z OpenAI. Elon Musk na swoim profilu na X napisał wprost, że jeśli Apple wprowadzi AI i rozwiązania oferowane przez OpenAI na poziomie systemu, to wprowadzi w swoich firmach zakaz korzystania z urządzeń z nadgryzionym jabłkiem w logo. Szef X, Tesli, czy SpaceX stoi na stanowisku, że zaproponowane przez Apple rozwiązania są „niedopuszczalnym naruszeniem bezpieczeństwa”.

Czyżby Musk zrozumiał, że poszedł za daleko?

Ekscentryczny miliarder chciał, żeby sąd w San Francisco zdecydował, czy działania OpenAI są zgodne z deklaracjami złożonymi inwestorom oraz czy obecny rozwój technologii AI w firmie przekracza granice określone w umowach z inwestorami, takimi jak on sam. Był jednak jeden, znaczny problem — Musk nie dostarczył żadnego fizycznie podpisanego dokumentu z konkretnymi informacjami dotyczącymi takich warunków. W pozwie starał się udowodnić, że istniało ogólne porozumienie między nim, Altmanem i Brockmanem co do sposobu funkcjonowania OpenAI, ale nie było na to sensownych dowodów, a samo OpenAI oczywiście odrzuciło te zarzuty, dementując informacje podawane przez CEO Tesli. Muskowi zabrakło prawnego potwierdzenia jego argumentów.

Teraz okazuje się, że wczoraj Elon Musk wycofał sprawę bez podania powodów. Temat na razie idzie więc do zamrażarki, lecz niewykroczne, że jeszcze powróci. Należy pamiętać, że wycofanie nastąpiło bez uprzedzeń — to oznacza, że Musk prawdopodobnie będzie mógł ponownie złożyć pozew w przyszłości, lecz można się domyślić, że najpierw chce zebrać stosowne dowody, które potwierdzą jego racje. Jest to mimo wszystko dość zaskakujący ruch, ale patrząc na uczucia Muska względem OpenAI — wątpliwe, żeby sprawa ta miała definitywnie się zakończyć w taki sposób.

