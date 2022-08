motortola pokazała dziś dwa modele: razr 2022 oraz edge 30 Ultra

moto edge 30 Ultra to prawdziwy flagowiec z krwi i kości z absolutnie topowymi podzespołami. Jest napędzany Snapdragonem 8+ Gen 1. Wyświetlacz to pOLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz. Bateria ma pojemność 5000 mAh i można ją ładować ładowarką o mocy 125 mAh, dzięki czemu do pełna napełnimy ją w ok. 30 min.

Jak wyglądają chińskie ceny? Bardzo dobrze.

moto edge 30 Ultra 8/128 GB kosztuje 3699 CNY, (ok. 2500 zł.);

moto edge 30 Ultra 12/256 GB kosztuje 4199 CNY, (ok. 2900 zł.);

moto edge 30 Ultra 12/512 GB kosztuje 4499 CNY, (ok. 3100 zł).

Drugim pokazanym smarfonem jest razr 2022. Producent sam zdradził wszystkie jego szczegóły przed premierą, znajdziecie je poniżej. Nie znaliśmy tylko cen. A te wynoszą:

razr 2022 8/128 GB – 5999 CNY, (ok. 4056 zł.);

razr 2022 12/256 GB – 6499 CNY, (ok. 4400 zł.);

razr 2022 12/512 GB – 7299 CNY, (ok. 5 tys zł.).

Dla nas najważniejsze jest to czy i który z tych smartfonów zobaczymy w Europie. Producent powinien to zdradzić już wkrótce.

Pierwotnie premiera nowych smartfonów miała się odbyć 2 sierpnia. Ale na kilka godzin przed wydarzeniem producent ją odwołał. Oficjalny powód nie został podany, nieoficjalnie – chodziło o napięcia pomiędzy Chinami a Tajwanem. Lenovo, czyli właściciel motoroli, podał już nową datę premiery - czwartek 11 sierpnia.

Interesujący tydzień

Co ciekawe, to dokładnie dzień po Galaxy Unpacked, na którym Samsung pokaże m.in. najnowsze Foldy i Flipy. To właśnie ten drugi model będzie największym rywalem dla razr 2022. Choć oczywiście to smartfon Samsunga jest sprzedażowym hitem i najchętniej kupowany tego typu urządzeniem na świecie. A w ojczyźnie nawet najchętniej kupowanym smartfonem w ogóle.

Nie wiadomo również, czy motorola zdecyduje się wprowadzić „składaka” do globalnej sprzedaży i czy nie ograniczy się tylko do chińskiego rynku. Ostatnio zrobiło tak Xiaomi które swój pierwszy smartfon wyprodukowany we współpracy z niemiecką Leicą, czyli 12S Ultra będzie sprzedawać tylko w Chinach. A szkoda, bo możliwości fotograficzne tego urządzenia są bardzo dobre. Mogłem je sprawdzić osobiście i pisałem o tym w tym tekście.

Dość zaskakująco tuż przez premierą Motorola zdecydowała się udostępnić w zasadzie wszystkie szczegóły dotyczące nowych smartfonów.

motorola moto razr 2022

Firma zrezygnowała z wcięcia i postawiła na większy wyświetlacz. Będzie miał przekątną 6,7, obsługę HDR10+ i częstotliwość odświeżania 144 Hz, co jest najwyższą wartością w składanych urządzeniach. Nowa konstrukcja zawiasu ma powodować, że po rozłożeniu nie będzie widać żadnego pofałdowania na ekranie. Oczywiście moto razr 2022 będzie można używać w pozycji półotwartej w trybie wielozadaniowości, np. oglądając wideo na górnej połowie i odpisując na sms-y w dolnej. Będzie też można np. nagrywać filmy poklatkowe bądź selfie bez statywu.

Główny aparat ma 50 MP, wyposażono go w optyczną stabilizację obrazu. Szeroki kąt to 13 MP jednostka o kącie widzenia 121° z autofokusem, dzięki czemu można ją również wykorzystywać do zdjęć makro. Aparat do selfie ma 32 MP.

Urośnie wyświetlacz zewnętrzny. Teraz to 2.7 calowy ekran z możliwością korzystania z 9 różnych widżetów.

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich modeli, Moto Razr 2022 to prawdziwy flagowiec. Producent zastosował procesor Snapdragon 8+ Gen 1, dostępne będą trzy wersje pamięciowe – 8/128 GB, 8/256 GB i 12/512 GB.

motorola moto X30 Pro

Ten smartfon ma tradycyjną konstrukcję, ale również jest bardzo interesujący. To pierwsze urządzenie w którym zastosowano 200 MP matrycę, czyli jednostkę HP1 1/1,22 cala, łączącą 16 pikseli w 1 o rozmiarze 2,56 µm.

Jest również teleobiektyw 12 MP z 2-krotnym powiększeniem (przysłona f/1,6), oparty na matrycy IMX663 (1,22 µm pikseli). Trzeci obiektyw to szeroki kąt 117° z matrycą 50 MP i autofokusem w trybie makro. Przedni aparat ma 60 MP (łączone 4 w 1).

Procesor to Snapdragon 8+ Gen 1, wersje pamięciowe to 8/128 GB, 12/256 GB lub 12/512 GB.

Producent postarała się, by smartfon się nie przegrzewał, jest w nim specjalna komora parowa i kilka miedzianych modułów odpowiedzialnych za odprowadzania ciepła z procesora.

Zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,7 cala ma częstotliwość odświeżania 144 Hz i częstotliwość próbkowania dotykowego 1500 Hz. Jest to 10-bitowy panel z obsługą HDR10+ i 100 proc. pokryciem DCI-P3. Maksymalna jasność wynosi 1250 nitów. Telefon będzie dostarczany z ładowarką 125 W, obsługuje również szybkie ładowanie bezprzewodowe 50 W.

Źródło 1, 2