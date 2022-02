moto edge 30 Pro z rysikiem? Galaxy S22 Ultra będzie miał konkurencję

Na rynku nie ma wiele tego typu urządzeń. Od lat w zasadzie bez konkurencji były w tej dziedzinie Samsungi Note, ale w zeszłym roku nie zobaczyliśmy ich kolejnej wersji. Wiele osób martwiło się, że Koreańczycy zarzucili ten koncept. Na szczęście firma zdecydowała się połączyć dwie linie w jedną i dodała rysik do najpotężniejszego flagowca – Galaxy S22 Ultra. Smartfon niedawno zadebiutował na rynku, na razie trwa jego przedsprzedaż, a my już go testujemy.

Motorola miała już romans z rysikiem

W stronę rysików od czasu do czasu zerkała również motorola, ale linia G Stylus była przedstawicielem półki średniej – niższej. Tym niemniej firma ma już doświadczenie i wygląda na to, że postanowiła je wykorzystać w swoim najnowszym flagowcu.

Serwis XDA Developers ujawnił szereg grafik z których wynika, że moto edge 30 pro będzie obsługiwać rysik. Nie jest on jednak integralną częścią telefonu, czyli nie będzie chowany do obudowy, tak jak w Samsungu. Na grafikach widać specjalne etui na telefon w którym będzie można go umieścić.

Wg. przecieków rysik ładuje się w nim bezprzewodowo i obsługuje gesty w powietrzu. Ma też przycisk, dzięki któremu będzie można sterować multimediami. Łączy się z telefonem za pomocą bluetooth, a do jego obsługi ma służyć specjalna aplikacja.

Samo etui wygląda również bardzo ciekawie, bo po odpowiednim złożeniu można je będzie wykorzystać jako podstawkę do smartfona i wygodnie oglądać w ten sposób filmy. Gdy będzie złożone, z przodu będą wyświetlane najważniejsze informacje – data, godzina, poziom baterii i powiadomienia.

Rozmowy będzie można odebrać bądź odrzucić bez konieczności otwierania etui, przesuwając palcem po jego przeźroczystej części.

Niestety na razie nie wiadomo, czy takie etui będzie dołączone do każdego telefonu, czy trzeba będzie je kupić osobno. A jeśli tak, jaka będzie jego cena i dostępność. Jeśli nie będzie bardzo wygórowana, moto edge 30 pro może stać się bardzo ciekawą alternatywą dla Samsunga Galaxy S22 Ultra.

Premiera tuż za rogiem

Zwłaszcza, że tym razem nie mówimy o smartfonie motoroli ze średniej półki, ale o pełnoprawnym flagowcu. To pierwsze urządzenie na świecie które zostało wyposażone w procesor Snapdragon 8 gen 1. Na razie znamy szczegóły techniczne jego chińskiej wersji, ale nie sądzę, by wiele różniły się od tego, co zobaczymy 24 lutego. Prócz topowej wydajności powinniśmy więc dostać np. ekran OLED o odświeżaniu aż do 144 Hz albo głośniki stereo. Szczegóły poznamy w przyszły czwartek.