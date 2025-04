Monitorowanie ran i badanie infekcji skóry – to pierwsze takie urządzenia

Elektronika ubieralna zdążyła już na dobre wpisać się w krajobraz na co dzień używanych urządzeń. Opaski czy smartwatche – przydatne nie tylko do odczytywania powiadomień i monitorowania wyników sportowych, ale też do badania czynności życiowych, takich jak tętno czy sen. Ta ostatnia kategoria wciąż jest dość ograniczona i pozostawia wiele przestrzeni na rozwój – urządzenia wearables ciężko bowiem nazwać sprzętami medycznymi, choć dzięki staraniom naukowców może to w niedalekiej przyszłości się zmienić. Wyobrażacie sobie opaskę, która mogłaby monitorować stan ran skórnych?

Gazy skórne dostarczają ważnych informacji zdrowotnych

Naturalną częścią naszej fizjologii jest emisja gazów przez skórę. To między innymi para wodna, dwutlenek węgla czy lotne związki organiczne, powiązane z metabolizmem. Jak ubieralna elektronika mogłaby to wykorzystać? Cóż, dzięki analizie tych gazów urządzenie mogłoby oferować nowy sposób oceny kondycji skóry – to właśnie nad takim sprzętem pracują badacze z Northwestern University.

To niewielkie urządzonko składa się z zestawu czujników precyzyjnie mierzących zmiany temperatury, pary wodnej, CO₂ i lotnych związków organicznych. Zbierane w ten sposób dane pozwalają monitorować kondycję skóry, wykrywać infekcje, śledzić poziom nawodnienia czy sprawdzać stan ran.

Szereg zastosowań – od leczenia chorób do testowania wchłanialności leków i kosmetyków

Jak to działa? Urządzenie stworzone przez amerykańskich badaczy nie musi nawet bezpośrednio stykać się ze skórą. Emitowane przez nią gazy wpadają bowiem do niewielkiej komory, dzięki czemu może zbierać informacje nawet z uszkodzonych części ciała, czy z obszarów wrażliwych na dotyk.

Mierzy zaledwie 2 cm długości i 1,5 cm szerokości, a od strony konstrukcyjnej nie jest skomplikowanym urządzeniem – to tylko komora, czujniki, zawór i mała bateria. Umieszczony w nim otwór jest programowalny i może otwierać się oraz zamykać, w zależności od potrzeby. Urządzenie wspiera też Bluetooth, dzięki któremu przesyła dane bezpośrednio do smartfona czy tabletu – na tej podstawie lekarz może podjąć decyzję o wprowadzeniu niezbędnych środków, takich jak antybiotyki.

„Czasem trudno stwierdzić, czy rana jest zakażona. Nasze urządzenie pozwala wykryć infekcję wcześniej, co może zapobiec sepsie i ograniczyć nadużywanie antybiotyków” – Guillermo Ameer, współautor badania

Badacze wyróżniają szereg zastosowań urządzenia. Może okazać się przydatne w leczeniu owrzodzeń cukrzycowych (będących częstą przyczyną amputacji), ocenie środków odstraszających owady, testowaniu wchłanialności leków i kosmetyków w formie kremów lub maści, a także badaniu ogólnego bezpieczeństwa zastosowania substancji przeznaczonych do użytku zewnętrznego.

Urządzenie wciąż jest w fazie rozwojowej, a naukowcy planują między innymi dodanie czujnika pH – w przyszłości zostanie też udoskonalone o bardziej zaawansowane czujniki do wczesnego wykrywania chorób.

„To urządzenie może zmienić opiekę kliniczną, szczególnie dla noworodków, seniorów, diabetyków i osób z wrażliwą skórą. Jest to pierwsze rozwiązanie pozwalające ocenić stan skóry bez kontaktu z ranami czy otarciami"

