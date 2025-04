Microsoft naciska na użytkowników Windowsa 10. Będą musieli się dostosować

Zegar tyka – do końca wsparcia dla Windows 10 pozostało już mniej niż 200 dni. Microsoft rozpoczął już kampanię informacyjną, której celem jest zachęcenie (a miejscami wręcz zmuszenie) użytkowników do przejścia na Windows 11. Najnowszym krokiem giganta z Redmond jest opublikowanie dokumentu wsparcia zatytułowanego „7 wskazówek, jak w pełni wykorzystać możliwości Windows 11”. Problem w tym, że zamiast przekonywać – raczej zniechęca.

Microsoft wymusza przejście na Windowsa 11

Dokument opublikowany przez Microsoft, miał być zestawieniem korzyści płynących z aktualizacji do nowego systemu. Jednak, na co uwagę zwracają eksperci, zawiera on szereg błędów merytorycznych i nieścisłości. Przykładem może być stwierdzenie, że w menu Start Windows 11 użytkownik może „przesuwać kafelki” i „zmieniać rozmiar całego układu”. Problem w tym, że kafelki zniknęły już wraz z Windows 10 – w nowym systemie po prostu ich nie ma. Istnieją plany przebudowy menu startu, lecz na tę chwilę jeszcze nie zostały zrealizowane.

Microsoft opisuje nowe menu Start jako „czyste, wycentrowane i bardzo łatwe do personalizacji”. Jednak wielu użytkowników podkreśla, że to właśnie w Windows 10 mieli więcej opcji konfiguracji – mogli przenosić menu w różne części ekranu, zmieniać jego rozmiar czy dowolnie układać zawartość. W Windows 11 możliwości są mocno ograniczone, a interaktywność – praktycznie żadna.

Poza menu Start, Microsoft wskazuje jeszcze sześć innych powodów, dla których warto porzucić „dziesiątkę”. A żaden z nich nie przekonuje. Wśród nich znalazły się m.in. układy okien (Snap Layouts), tablica widżetów z newsami z MSN, sesje skupienia z integracją Spotify, rozbudowane możliwości Windows Hello i ulepszony tryb ciemny. Lista ta wydaje się jednak mało przekonująca, szczególnie że niektóre funkcje – jak wspomniane Focus Sessions – przez długi czas były niesprawne i nikt z Microsoftu nawet tego nie zauważył.

Warto przypomnieć, że po zakończeniu wsparcia dla Windows 10 w październiku 2025 roku, użytkownicy komputerów niespełniających wymagań sprzętowych Windows 11 będą widzieć pełnoekranowe komunikaty zachęcające do „recyklingu” ich urządzeń i zakupu nowszych. Alternatywą będzie opłata w wysokości 30 dolarów rocznie za możliwość dalszego bezpiecznego korzystania z Windows 10.

Grafika: depositphotos