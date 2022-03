Jakiś czas temu internet żył incydentami związanymi z AirTagami, które były wykorzystywane do nielegalnego śledzenia. Początkowe mechanizmy zabezpieczające, mające informować użytkownika o „podrzuconym” lokalizatorze nie były skuteczne. Apple wprowadziło więc szereg udoskonaleń i komunikatów, które miały zapewnić klientom większą prywatność. Podczas gdy wszyscy dywagowali na temat bezpieczeństwa AirTagów, mężczyzna z Tennessee śledził swoją dziewczynę… Apple Watchem.

Apple Watch – bo śledzenie AirTagiem jest zbyt mainstreamowe

Stalking przy pomocy AirTaga to już przeżytek i wszyscy wiedzą, że gadżet może zostać wykorzystany do niecnych celów. Nie zapominajmy jednak o tym, że to niejedyne akcesorium, które wykorzystuje sieć FindMy do precyzowania lokalizacji. Miał to zapewne na uwadze mężczyzna z Nashville w stanie Tennessee, który przymocował Apple Watcha do koła samochodu swojej dziewczyny. Trzeba przyznać, że to dość niekonwencjonalna metoda.

Lawrence Welch został w piątek aresztowany pod zarzutem próby nielegalnego śledzenia przy użyciu urządzenia namierzającego. Relacja ofiary z dwudziestodziewięcioletnim sprawcą nie należała do pozytywnych. Welch wielokrotnie nękał kobietę, grożąc jej także śmiercią. Poszkodowana zgłosiła się do Family Safety Center – ośrodka pomocy dla ofiar przemocy domowej – w celu uzyskania prawnej ochrony. W przeszłości para używała aplikacji Life360 do wzajemnego monitorowania swojej lokalizacji, jednak za każdym razem gdy kobieta udawała się do Family Safety Center, wyłączała apkę, aby nie prowokować agresywnego mężczyzny.

O dziwnym zachowaniu sprawcy poinformowała policję ochrona ośrodka, która dostrzegła mężczyznę kręcącego się wokół auta kobiety. Po przybyciu na miejsce policjanci odkryli zegarek Apple Watch przypięty do koła samochodu ofiary. Inwigilacyjna obsesja Welcha nie była w stanie przełknąć wyłączonej aplikacji, więc samodzielnie zadbał o dane lokalizacyjne, śledząc swój własny zegarek. Mężczyzna do zarzutów o napaść z 2021 roku dołożył sobie oskarżenie o stalking, przyznając się do przyczepienia Watcha do koła ofiary. Za ten genialny pomysł odpowie teraz przed sądem