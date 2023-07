Miał być realną konkurencją dla Twittera. Zalały go nielegalne treści

Mastodon rozpoczął swoją karierę jako wielka konkurencja Twittera (chociaż obecnie chyba bardziej wypadałoby napisać o wielkiej konkurencji serwisu społecznościowego X). Nie da się ukryć, że po kilkunastu miesiącach niespecjalnie udało mu się zagrozić pozycji giganta. A co bardziej niepokojące: naukowcy ze Stanfond Internet Observatory informują o stosunkowo dużej ilości wpisów z dziecięcą pornografią, które można znaleźć w tamtejszych bibliotekach.

Naukowcy The Stanford Internet Observatory: Mastodon ma problem z dziecięcą pornografią

Według naukowców z The Stanford Internet Observatory, na 325 tysięcy przeskanowanych przez ich algorytmy postów, aż w 112 znaleziono treści zawierające dziecięcą pornografię. Tak szokująco wysoki wynik uzyskano już po pięciu minutach pracy. Poza autorskimi algorytmami, do pomocy wzięto także googlowskie SafeSearch API i Photo DNA. Te w krótkim czasie zaserwowały 554 hasła powiązane często z wpisami, gdzie dochodzi do nadużyć względem dzieci. Ponadto w serwisie dopatrzono się 713 użyć hashtagów, które najczęściej wykorzystywane są przy treściach CSAM.

Co na to twórcy serwisu?

Administracja Mastodon jest poniekąd świadoma problemu. Kilka tygodni temu bowiem jeden z serwerów przestał działać po tym, kiedy wykryto tam tego rodzaju treści. Niestety, to nie jest specjalna nowość dla moderacji i administracji. To zarzuty, które pojawiają się w stosunku do serwisu od co najmniej kilku miesięcy — i najwyraźniej obsługa nie jest w stanie odpowiednio szybko ich wychwytywać i kasować.

To co miało być główną siłą Mastodona, czyli decentralizacja, okazało się mieczem obosiecznym. Jak widać na tym przykładzie — godzącym w tych najbardziej bezbronnych...

