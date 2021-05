Niejako Bo Zhao, profesor Uniwersytetu Waszyngtońskiego wykorzystał sztuczną inteligencję by zmienić obrazy satelitarne kilku miast. To podobno technika do tej, którą wykorzystuje się do podmieniania twarzy, jak chociażby przy okazji takich całkiem zabawnych materiałów.

Albo podmieniając twarze w filmach pornograficznych i w pikantnych scenach umieszczając znane aktorki. Sposobów wykorzystania takich algorytmów jest sporo i chyba nikogo nie powinno dziwić, że mówimy o branży dla dorosłych, mapami jestem natomiast nieco zdziwiony.

O co chodzi? Otóż Zhao i jego koledzy zamienili elementy charakterystyczne dla Seattle i Pekinu aby pokazać budynki, których nie ma w amerykańskim mieście, w Pekinie natomiast stworzono strefy z roślinnością. Zhao użył algorytmu o nazwie CycleGAN, który manipuluje zdjęciami satelitarnymi. Algorytm został opracowany przez naukowców z UC Berkley i jest stosowany w różnego rodzaju oszustwach związanych z obrazami. Sieć neuronowa jest uczona rozpoznawania kluczowych cech niektórych obrazów (na przykład stylu malowania), inny algorytm natomiast pomaga doskonalić wydajność pierwszego próbując wykryć kiedy obraz został cyfrowo zmanipulowany.

Zmanipulowane zdjęcia satelitarne nie są niczym nowym, choć ich jakość pozostawia wiele do życzenia. Natomiast jeszcze więcej do życzenia pozostawia bezmyślne przesyłanie takich materiałów dalej, co przecież w sieci jest normalne, to wręcz definicja virala. Jednym z przykładów takiej prostej, niedoskonałej manipulacji była fotografia pokazująca rozświetlone Indie podczas hinduskiego święta Diwali.

Co jednak jeśli do takiej przeróbki zostanie zaprzęgnięty algorytm, którego działania nie będą tak łatwe do zweryfikowania, a rząd jakiegoś kraju postanowi go wykorzystać na przykład do ukrycia broni czy innych nielegalnych wojskowych działań? Tego typu manipulowane zdjęcia lotnicze mogą mieć również duże znaczenie komercyjne, są cenne podczas mapowania cyfrowego czy śledzenia systemów pogodowych lub przygotowywania inwestycji budowlanych.

Amerykański wywiad przyznał, że zmanipulowane obrazy stanowią rosnące zagrożenie. I o ile na chwilę obecną da się znaleźć artefakty graficzne świadczące o tym, że grzebano przy zdjęciu satelitarnym, to coraz sprawniejsze algorytmy będą w stanie zatrzeć po sobie ślady. Dlatego też wykrywanie zmanipulowanych obrazów za pomocą sztucznej inteligencji stało się ważnym celem naukowym wielu rządów, a podobno w pracach współpracują również znane firmy odpowiedzialne za serwisy społecznościowe, w tym Facebook. I to zrozumiałe, nikt przecież nie chce żeby na ich serwisie krążyło coraz więcej nieprawdziwych materiałów wprowadzających ludzi w błąd.

Tylko czy jeśli jakiś popularny obraz czy zdjęcie satelitarne, które krąży w sieci okaże się zmanipulowane, czy na pewno wszyscy odpowiedzialni za odnalezienie fałszerstwa będą tak chętni by ogłosić to publicznie? Przecież oznaczałoby, że też na początku dali się nabrać, a nikt nie chce przyznawać się do błędów.

Żyjemy w dziwnych czasach, gdzie weryfikacja rozpowszechnianych treści stanowi ogromny problem, co doskonale widać w serwisach społecznościowych, szczególnie kiedy jakiś temat staje się popularny, a ludzie trafiają na materiały idealnie wpasowują się pod wyznawaną tezę. Kilka słupków lub wykresów i obrazek wygląda na – jak to mówi młodzież, „legitny” – więc leci dalej. To samo dzieje się ze fotografiami i będzie dziać się ze zmanipulowanymi wizualnie zdjęciami satelitarnymi, bo i jak niby użytkownik przesyłający taki materiał dalej miałby go zweryfikować? Bardziej widziałbym tu algorytmy sprzęgnięte z serwisami społecznościowymi, które oflagowywałyby lub blokowały przeanalizowane materiały i nie pozwalały im dalej iść w świat. No, ale zaraz przecież pojawią się głowy, że cenzura i ograniczanie wolności.

