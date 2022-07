Kultowe dźwięki technologiczne, które sprawią, że zatęsknisz za przeszłością

Gdy przychodzi nam myśleć o kultowych sprzętach technologii użytkowej, wyobrażamy sobie ich kształt, design i działanie. Wspomnienia przywołują gry, programy czy funkcje, z których korzystanie umożliwiało dane akcesorium. Zapominamy jednak o ważnym aspekcie, będącym nieodłącznym elementem świata technologii – dźwięku. W ramach weekendowej nostalgii przypomnijmy sobie ikoniczne brzmienia. Oto pięć kultowych dźwięków technologii, które zafundują wam podróż w czasie.

Dźwięk startowy pierwszego PlayStation

Aż trudno uwierzyć, że od premiery pierwszego PlayStation minęło już 28 lat. Przyznam, że ten szary kawałek plastiku ma dla mnie niemałą wartość sentymentalną. Była to bowiem moja pierwsza „własna” konsola, z którą spędziłem setki, o ile nie tysiące pięknych chwil. Gdy dziś słyszę charakterystyczny dźwięk startowy, uśmiech sam pojawia mi się na twarzy.

To, co dziś przywołuje miłe wspomnienia, dawnej wiązało się także z chwilami grozy. PS1 zmagało się bowiem z częstą usterką. Pamiętam, jak z niemałą trwogą wysłuchiwałem startowej melodii, zastawiając się, czy konsola tym razem się uruchomi czy jednak znów zawiesi się na logo Sony. Radość po przejściu do następnego ekranu była nie do opisania.

Przewijanie kasety VHS

Przenieśmy się do czasów, gdy Netfliksem był lokalny salon z wypożyczalnią kaset. „Magnetowidy” miały w sobie coś z urządzenia premium. Wszakże możliwość odtwarzania kinowych hitów w domowych zaciszu nie była wcale taka oczywista. Wypożyczanie kaset i wspólne seanse z domownikami były w moim przypadku rodzinnym rytuałem.

Nie mogło więc tu zabraknąć charakterystycznego dźwięku startującego myśliwca, gdy odtwarzacz przewijał kasetę z głośnym „ziuuum”. No, chyba że magnetowid postanowił akurat wciągnąć taśmę. Ale jakby nie patrzeć, to przecież nieodłączny element zabawy czyż nie?

Start systemu macOS

Jednym z najbardziej kultowych i ponadczasowych dźwięków w historii technologii jest niewątpliwie melodia startowa Maca. Została stworzona przez byłego pracownika Apple, Jima Reekesa, a jej początkowe brzmienie uległo zmianie z uwagi na prawa autorskie i wewnętrzne sprawy firmy. Ciekawy materiał na ten temat opracowało CNBC, przeprowadzając wywiad z samym autorem.

Ostatecznie jednak postanowiono pozostać przy wersji iMaca G3 z 1998 roku, która do dziś funkcjonuje właściwie w identycznej wersji. Co prawda Apple w 2016 całkowicie zrezygnowało z dźwięku startowego bez ostrzeżenia, jednak już w 2020 wraz z aktualizacją macOS do wersji Big Surr ulubiona melodia powróciła do łask.

I dobrze, bo Maki bez niej były jakieś… niekompletne.

Uruchamianie Windowsa 95

Skoro był Mac to nie może zabraknąć też i Windowsa. System 95, który dla wielu użytkowników jest najlepszym w historii, mi kojarzy się głównie z topornymi lekcjami informatyki w podstawówce (istnieje spore prawdopodobieństwo, że niektóre polskie szkoły dalej z niego korzystają). Autor dźwięku, Brian Eno, w wywiadzie dla The Music Network opowiedział o specyficznych wymaganiach, które kompozycja musiała spełniać.

„Wytyczne z agencji mówiły: 'Chcemy utworu muzycznego, który jest inspirujący, uniwersalny, bla-bla, da-da-da, optymistyczny, futurystyczny, sentymentalny, emocjonalny ', cała ta lista przymiotników, a następnie na dole było napisane „i musi trwać 3,25 sekundy” – Brian Eno

Co prawda w lekko ponad 3 sekundach nie udało mu się zmieścić, ale przyznacie, że resztę wymagań spełnił całkiem nieźle, prawda?

Nokia Tune

Ten, kto nigdy nie słyszał klasycznego dżingla Nokii, musiał chyba przesiedzieć ostatnie trzy dekady pod kamieniem. Mało kto wie jednak, że pochodzi on z utworu hiszpańskiego gitarzysty, Francisco Tárrega.

Utwór przypadł do gustu fińskiemu producentowi, dzięki czemu znalazł się w reklamie Nokii 1011 z 1992 roku.

Hasło „connecting people” wraz z charakterystyczną melodią na dobre zakorzeniły się wtedy w mainstreamie. Nokia wykorzystała ją po raz pierwszy jako dzwonek w modelu 2110. W 1997 dzwonek nosił nazwę „Grande valse” nawiązującą do oryginału, a dwa lata późnej przemianowano go na Nokia Tune, tworząc tym samym znak rozpoznawczy całej marki.

Jeśli macie swoje ulubione propozycje technologicznych dźwięków, które wywołują u Was falę nostalgii, dajcie znać w komentarzach, chętnie posłuchamy.

