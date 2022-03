Unia Europejska przygotowuje się do pierwszego w historii ustawodawstwa dotyczącego samochodów podłączonych do sieci. Twoje auto jest kopalnią danych wartych miliardy. Samochód zbiera informacje o twoich trasach, ulubionych miejscach, specyfice jazdy i respektowaniu przepisów. Tam, gdzie w grę wchodzą duże pieniądze, pojawiają się podmioty pragnące położyć łapy na intratnych informacjach. Komisja Europejska zastanowi się, czy producenci samochodów powinni mieć do nich dostęp na wyłączność, czy też będą musieli się podzielić kawałkiem tortu z zewnętrznymi podmiotami.

Auto wie o Tobie więcej niż Ci się wydaje

Dla firm leasingowych, warsztatów samochodowych i agencji ubezpieczeniowych dane zbierane przez auto są jak kopalnia złota. Do tej pory pełne prawa należały do producentów samochodowych, którzy szczegółowymi informacjami o specyfice użytkownika auta niechętnie się dzielili. Koalicja firm skupionych wokół szeroko pojętej motoryzacji uznaje to za monopol i w związku z tym zwróciła się do Komisji Europejskiej, aby ta wprowadziła w tej kwestii stosowne regulacje. Jak podaje Reuters, w tym tygodniu mają rozpocząć się konsultacje branżowe, na podstawie których Unia podejmie decyzję o dalszych losach danych zbieranych przez samochody.

Przedstawiciele koalicji przekonują, że dostęp do szczegółowych danych jest niezbędny do utrzymania się na rynku. Chcą wiedzieć kiedy przyspieszasz, kiedy hamujesz i jakiej stacji radiowej słuchasz. Mówiąc prościej: wszystko to, na czym można zarobić. Producenci samochodów stawiają się w roli strażnika danych osobowych, którymi nie chcą dzielić się w trosce o prywatność klientów. Strona przeciwna przedstawia to jednak jako działania monopolistyczne. Firmy leasingowe i ubezpieczeniowe twierdzą, że koncerny nie chcą dzielić się danymi, ponieważ producenci również oferują podobne usługi i dążą do wyeliminowania konkurencji.

Póki co BMW oraz Stellantis ogłosiły gotowość do rozmów i zaakceptowania żądań pod warunkiem spełnienia przez firmy zewnętrzne określonych wymogów. Mowa między innymi o uiszczeniu określonej opłaty oraz zapewnienia niezbędnej infrastruktury bezpieczeństwa danych. Komisja Europejska w najbliższych dniach usiądzie do rozmów z dwoma obozami w celu podjęcia decyzji, które mogą mieć istotny wpływ na kształt rynku motoryzacyjnego w przyszłości.