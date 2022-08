Wolność artystyczna to możliwość opowiedzenia dowolnej historii w dowolny sposób za pomocą wybranego przez siebie medium. To czasami skutkuje powstaniem dzieł ważnych i wybitnych, a czasami - innych, ciekawych i nietypowych. Różnorodność gatunków i tematów sprawia, że często napotykamy na produkcje co do których mamy poważne wątpliwości, czy nie są po prostu żartem. Dla mnie przykładem takiej jest chociażby Sharknado. Takie przykłady są jeszcze częstsze w przypadku gier wideo, ponieważ mam wrażenie, że tutaj fantazja twórców naprawdę nie zna granic (jeżeli już jesteśmy przy temacie rekinów, to taką grą jest chociażby Maneater). Co jednak się stanie, jeżeli chińczycy wezmą się za opracowanie Bitwy pod Grunwaldem?

Powstanie gra Krzyżacy - The Knights of the Cross

Na Steamie pokazała się właśnie produkcja, która ma przedstawiać losy Polski i Litwy w 1410 roku. Gra jest turową strategią karcianą, typowym przedstawicielem swojego gatunku z tamtych rejonów świata. Gracz wciela się w wojownika, który przemierzając tamtejsze ziemie zbiera coraz potężniejszą drużynę (talię) i walczy z przeciwnikami. To, co jednak zdecydowanie przykuwa uwagę to nie mechanika, a oprawa wizualna. Jakby to ująć... nie jestem przekonany, czy Henryk Sienkiewicz pisząc Krzyżaków miał właśnie taki obraz przed oczami.

Cóż, jestem przekonany, że taka oprawa nie jest niczym niezwykłym w tamtych rejonach, natomiast u nas z pewnością niektórzy zdziwią się tym, co zobaczą. W każdym razie - jeżeli bylibyście zainteresowani kupnem, gra jest dostępna w przedsprzedaży na Steam, a jej premiera zaplanowana jest na 8 lutego 2023 roku.

