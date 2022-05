Kryptowaluty są „nic niewarte”. Szefowa Europejskiego Banku Centralnego domaga się regulacji walut cyfrowych

Niedawny krach na rynku kryptowalut i załamanie TerraUSD zmotywował prawodawców do podjęcia dyskusji. Czy czekają nas nowe regulacje?

Ostatni krach na giełdzie kryptowalut (szerzej opisany przeze mnie w tej publikacji) był niczym woda na młyn dla przeciwników walut cyfrowych. Choć spadki są naturalnym elementem zarówno giełdy tradycyjnej jak i kryptowalutowej, to niemalże zawsze w momencie większego lub mniejszego krachu pojawiają się głosy mające na celu forsowanie potrzeby regulowania zdecentralizowanych finansów. W tym wypadku mowa o komentarzu wprost z najwyższego szczebla i to nie byle jakim, bo od szefowej Europejskiego Banku Centralnego.

Christine Lagarde ostro o kryptowalutach

Christine Lagarde znana jest z krytycznego podejścia do cyfrowych walut. Prezes Europejskiego Banku Centralnego niejednokrotnie wyrażała swoje negatywne opinie, domagając się regulacji kryptowalut i całego systemu blockchain. Podczas sobotniego występu w holenderskim programie publicystycznym prowadzonym przez studentów, ponownie wyraziła swoje wątpliwości, wprost nazywając je „nic niewartymi”.

„Moja bardzo skromna ocena jest taka, że ​​nie są nic warte, nie są oparte na niczym, nie ma podstawowego zasobu, który mógłby działać jako kotwica bezpieczeństwa”

Krytycznie wypowiedziała się także o inwestorach, uważając, że są to osoby, które nie zdają sobie sprawy z ryzyka, stracą wszystko i będą tym przeraźliwie zawiedzione. W pewnym sensie ciężko się z tym kłócić jednak prawdziwym „grubym rybom” rynku kryptowalutowego znajomości ekonomii i ryzyka odmówić nie można. W ubiegłym roku Lagarde stwierdziła, że Banki Centralne nie będą trzymać Bitcoina w swoich rezerwach, bo nie uważa go za prawdziwą walutę, czym naraziła się na krytykę ze strony sympatyków kryptowalut, którzy uważają, że prezes EBC wypowiada się na tematy, o których nie ma pojęcia.

Nie zmienia to jednak faktu, że ostatni krach – zwłaszcza sytuacja TerraUSD – zmotywował czołowych przedstawicieli branży do wznowienia dyskusji na temat zaostrzenia przepisów i wprowadzenia nowych regulacji. Między innymi Jeremy Allaire – CEO Circle, firmy zajmującej się technologią peer-to-peer, stwierdził w wywiadzie dla Yahoo Finance, że upadek TerraUSD zmotywował prawodawców do pracy nad przyspieszeniem regulacji walut cyfrowych.

