Koniec z porno na Reddicie? Sex workerki skarżą się na bany

Reddit to ogólnotematyczne forum, będące od lat jednym z ostatnich bastionów mainstreamowych mediów społecznościowych, które zezwalają na publikowanie treści pornograficznych. Serwis słynie z potężnej bazy pomniejszych wątków, pełnych interesujących inicjatyw, hobbystycznych porad i aktywnej społeczności. Jest to także miejsce, gdzie znalezienie treści dla dorosłych jest równie proste, co na słynnej pomarańczowo-czarnej platformie. Osoby zarabiające na udostępnianiu zdjęć i wideo swojego nagiego ciała używają Reddita jako swoistego bilbordu, aby zachęcić zainteresowanych użytkowników do wykupienia subskrypcji w serwisach pokroju OnlyFans. Reddit do tej pory przymykał na to oko, jednak pojawiły się pierwsze przesłanki, które pozwalają przypuszczać, że ten proceder może niebawem się zakończyć.

Reddit seksem stoi

Jak już wspomniałem, Reddit posiada liczne podfora, poświęcone w zasadzie każdemu zagadnieniu, jakie przyjdzie Ci do głowy. Twoje hobby to wędkarstwo? Uwielbiasz japońską architekturę? A może jesteś fetyszystą stóp? Nie ma problemu! Dla Reddita nie ma rzeczy niemożliwych. A przynajmniej jeszcze do niedawna, bo w kwestii treści dla dorosłych zaczęły pojawiać się pewne zmiany.

Sex workerki o nickach Vanniall, Tiny Toni i Sweet Toes 4 U donoszą na łamach serwisu Rolling Stone o niespodziewanych banach bez wyjaśnień ze strony Reddita. Kobiety zajmowały się publikowaniem treści dla dorosłych, które miały stanowić trampolinę do płatnych subskrypcji. Konta wszystkich trzech zostały zablokowane z uwagi bliżej nieokreślone „łamanie zasad”. Sex workerki są oburzone faktem ograniczania ich głównego źródła dochodu, bo Reddit zdążył przyzwyczaić użytkowników do sporej tolerancji w kwestii treści pornograficznych.

Sytuacja zaogniła się do tego stopnia, że kobiety wraz z ich przedstawicielką chcą zorganizować ankietę i zaangażować w sprawę inne internetowe prostytutki w celu zebrania danych o „poszkodowanych” i podjęcia działań, która pozwolą wrócić kobietom do „pracy”. Według nich zakaz publikowania pornografii na Reddicie będzie szkodliwy nie tylko dla sex workerek ale i dla samej platformy.

Reddit i Twitter to ostatnie social media głównego nurtu, które zezwalają na treści +18. Faktem jest, że generują one ogromny ruch na obu platformach i nagła decyzja o ich zakazie mogłaby wprowadzić niemałe zamieszanie. Być może jest to preludium do większych zmian, które mogą zajść po wejściu Reddita na giełdę. Na niektórych subforach publikowane są naprawdę hardcorowe treści, a brak kontroli może okazać się dla inwestorów gorszący i zniechęcający. W grudniu ubiegłego roku głośno mówiło się już o giełdowych planach Reddita (wycenianego wtedy na 10 miliardów dolarów) jednak od tego momentu sprawa ucichła i próżno szukać aktualnych szczegółów..

Czy jednak faktycznie Reddit chce zakazać pornografii, a może wina za bany leży po stronie „ofiar”?

Sex spamerki

Artykuł Rolling Stone został udostępniony na Reddicie przez jednego z użytkowników, a sekcja komentarzy momentalnie rozgrzała się do czerwoności. Wypowiadają się tam stali bywalcy pornograficznych wątków, przestawiając zupełnie inny pogląd na sytuację. Uważają, że bany nie zostały przyznane za niewinność i w ramach ograniczania swobód pracownic seksualnych, a za perfidny spam tymi samymi zdjęciami w kilkudziesięciu różnych wątkach. Użytkownicy Reddita donoszą, że kobiety wręcz zalewają fora setkami identycznych fotografii, sugerując się zasadą „na ilość, nie na jakość”, byleby tylko zwabić jak największe grono chętnych do wykupienia abonamentu na nagie treści.

Pojawiły się także oskarżenia o używanie botów do zasypywania subforów tymi samymi treściami. Kobiety w wypowiedziach dla Rolling Stone o tak agresywnej promocji nie wspomniały, a przedstawiciele platformy nie chcą udzielić komentarza. Jeśli faktycznie Vanniall, Tiny Toni i Sweet Toes 4 U są natrętnymi spamerkami, to serwis powinien wygłosić w tej sprawie jasny komunikat, bo dowodów zapewne nie brakuje.

Niezależnie jednak od indywidualnego podejścia do sprzedawania swojego ciała w internecie, obiektywnie trzeba zauważyć, że otwarte forum, jakim jest Reddit, nie jest miejscem na takie praktyki. Platforma posiada także liczne subfora dla młodszych użytkowników, które pod względem dostępności stoją na równi z agresywnymi materiałami pornograficznymi. Gdyby inne serwisy w ten sam sposób przymykały na to oko, to Facebook i Instagram niewiele różniłyby się od Pornhuba.

