Tomasz Konecki nakręcił także "Lejdis" i "Ciało", a teraz przygotowuje "Klątwę" na podstawie scenariusza Julity Olszewskiej ("W spirali", "Alicja i żabka"). W Obsadzie filmu znajdują się Agnieszka Więdłocha

("Planeta Singli", "Czas Honoru") oraz Vanessa Aleksander ("Sala samobójców. Hejter", "Rojst"). W pozostałych rolach zobaczymy Danutę Stenkę ("Nigdy w życiu", "Sala samobójców. Hejter", "Katyń"), Annę Nehrebecką ("Kruk", "Król", "Chce się żyć"), Iwonę Bielską ("Wesele", "Kler", "Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej"), a także Rafała Rutkowskiego ("Lejdis", "Planeta Singli", "Listy do M 2"), Piotra Trojana ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Rojst") oraz Philippe

Tłokińskiego ("Kurier").

Komedia skupia się na losach Moni i Nastki - dwóch sióstr zmagających się w życiu z wieloma problemami. Ciągle spotykają ich kłopoty, nawet w sytuacjach, gdy wydaje się, że już udało im się uniknąć pecha. Mające dosyć nierównej walki z brakiem szczęścia wracają do domu rodzinnego, gdzie po zakrapianym wieczorze z babciną nalewką okazuje się, że to nie z pechem muszą się mierzyć, a z nałożoną setki lat wcześniej na ich rodzinę klątwą, za którą odpowiada sam papież.

Komedii opowiadających o perypetiach rodzinnych powstało już bardzo wiele. Tę, wyróżnia jednak tajemnicza historia rodzinna, która motywuje wszystkie zachowania naszych bohaterek. To w JEJ cieniu rodzi się świetny humor sytuacyjny jak i dialogowy. To ONA pcha nasze bohaterki do karkołomnych czynów i wpływa na przemianę ich postaci. Myślę, że ten świetny pomysł czyni z tego filmu atrakcyjną pozycję dla wszystkich miłośników komedii.” – dodaje Tomasz Konecki, reżyser filmu "Klątwa".