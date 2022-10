Kanye West zbanowany w social mediach za antysemityzm i rasizm

Kanye West to postać niebywale kontrowersyjna. Amerykański muzyk niemalże nie schodzi ze świecznika przez nietypowe kampanie i aroganckie zachowanie w mediach. Ye – bo tak gwiazda chce być tytułowana – od pewnego czasu wymyka się jednak spod kontroli. Skrajne zachowania, powodowane prawdopodobnie chorobą dwubiegunową, przysparzają raperowi tyle samo rozgłosu co problemów. Kilka miesięcy temu z hukiem wleciał z Instagrama za rasizm, a teraz pożegnał się z Twitterem chwile po wielkim powrocie. Tym razem powodem bana był antysemicki wpis.

Krótka przygoda z Twitterem

Ye lubi szokować, choć obecnie ciężko stwierdzić czy robi to dla rozgłosu, czy w wyniku wybujałego ego. Kilka dni temu pokazał się w koszulce z wizerunkiem Jana Pawła II i napisem White Live Matter, co wywołało w sieci niemałe zaskoczenie. Wczoraj zaś w wielkim stylu powrócił na Twittera, gdzie nie był obecny od 2 lat. Nie omieszkał przy tym wbić szpilki Markowi Zucerbergowi za wyrzucenie go z Instagrama w marcu tego roku. Na tweet ze zdjęciem CEO Meta szybko zareagował Elon Musk, witając muzyka niczym starego przyjaciela.

Niestety sielanka szybko się skończyła, bo Ye nie byłby sobą, gdyby nie zrobił czegoś głupiego. Kilkanaście godzin później raper opublikował post, w którym nawiązuje do terminu „defcon”, czyli stanu gotowości amerykańskich sił zbrojnych, aktywowanego przy wysokim stopniu zagrożenia narodowego.

Źródło: Twitter

Co Kanye ma na myśli? Czy uważa Żydów za zagrożenie? A może chce przeciwko nim wysyłać siły powietrzne? Wszakże to one mobilizują się najszybciej. Cóż, ciężko stwierdzić. Kontrowersyjny artysta dodał także, że nie może być antysemitą, bo… czarnoskórzy także są Żydami. Tweet spotkał się z natychmiastową reakcją moderacji i został zablokowany równie szybko, co konto Westa. Sytuacja wzbudziła oburzenie nie tylko u społeczności Żydowskiej, ale także u postronnych Internautów.

Na jak długo Ye pożegnał się z kontem? Ciężko stwierdzić, bowiem zależne jest to od stopnia naruszenia przepisów platformy. Aktualnie raper nie może publikować i reetweetować żadnych treści, ale obserwatorzy wciąż mogą wchodzić w interakcję z pozostałymi postami.

