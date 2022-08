iPhone mini miał być smartfonem idealnym. Który model wybrać?

Naprawdę doceniam to, co oferują nam dziś smartfony, ale chyba każdy bywa przytłoczony ciągłym kontaktem lub nie każdy potrzebuje przenośnego komputera z dużym ekranem. Wariant mini iPhone'ów z 2020 i 2021 roku jest odpowiedzią na pewne zapotrzebowanie, które w teorii było gigantyczne, a w praktyce okazało się dość mizerne. Sprzedaż iPhone'a 13 mini była na tyle mini, że moce przerobowe przeniesione na inne modele, a w tym roku możemy nie doczekać się nawet jego następcy (choć ostatnie przecieki przeczyły wszystkim poprzednim i chyba go jednak ujrzymy już 7 września).

iPhone 12 mini i iPhone 13 mini

Niezależnie od tego, wiele osób będzie podejmować decyzję wybierając pomiędzy 12 mini i 13 mini. Obydwa modele zastąpiły mi 12 Pro w codziennym użytku. Na co zwróciłem uwagę? Jakie różnice stają się od razu widoczne, o czym warto pamiętać? Jeden aspekt pominąłem w materiale wideo dość świadomie: brak teleobiektywu, z którego korzystam częściej, aniżeli z szerokokątnego, dlatego wolałbym, żeby seria mini podążała ścieżką iPhone'a X, aniżeli iPhone'a 11, ale najwyraźniej Apple nie zamierza tego zmieniać.

Obydwa modele smartfonów do testów wypożyczył X-kom, dziękujemy!