InPost poinformował dziś o udostępnieniu nowej wersji aplikacji mobilnej InPost Mobile, w której to znajdziemy nową zakładkę - Nagrody.

Pod nową zakładką w dolnym menu InPost Mobile - Nagrody, kryje się nowy program lojalnościowy InCoin. To tak zwana wirtualna waluta, dzięki której - po zgromadzeniu odpowiedniej liczby InCoinów, można będzie je wymieniać na nagrody, zniżki czy inne atrakcje od InPost oraz jego partnerów.

Izabela Karolczyk-Szafrańska, Chief Marketing & Esg Officer InPost:

InPost buduje lojalność swoich klientów od lat w oparciu o jakość usług i aplikację mobilną. Dane potwierdzają, że klienci InPost wysoko cenią sobie naszą markę. Zbieranie InCoinów nie będzie zwykłą nową funkcjonalnością w aplikacji – to przede wszystkim mnóstwo zabawy, niespodzianek i wyzwań, które pozwolą nam na osiągnięcie kolejnego poziomu zaangażowania użytkowników w usługi InPost.

InCoiny będzie można gromadzić, nadając czy odbierając tak jak zwykle paczki w Paczkomatach InPostu. Po osiągnięciu wymaganego poziomu tej wirtualnej waluty, będzie ją można wymieniać na zniżki przy nadawaniu paczek czy na zakupy w InPost Fresh, a także na zniżki u partnerów. Aktualnie w akcji uczestniczą takie firmy jak Answear, G2A, Tutlo, eSky, 99Rent, SimplyBuy, KIANO, Motus, Storytel czy Wyjątkowy Prezent.

W tym samym komunikacie InPost poinformował, iż 15 października zadebiutują w aplikacji InBoxy, pod którymi będą ukryte niespodzianki w postaci loterii z nagrodami. Mają to być mieszkania w Warszawie o wartości ponad 750 000 zł, samochód elektryczny Renault Megane E-Tech i mniejsze wygrane w postaci kodów na darmowe nadania, przedłużenie czasu odbioru paczki, hulajnogi elektryczne, smartwatche, wycieczka do Włoch oraz vouchery na zakupy u partnerów. Łączenie do wygrania będzie aż 4 mln nagród.

Nowa wersja aplikacji mobilnej InPost Mobile, jest już dostępna w sklepach App Store i Google Play, skąd możecie je pobrać lub zaktualizować na swoich urządzeniach.

Źródło: InPost.