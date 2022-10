Hybrydowa przyszłość US Army. Testy pojazdów taktycznych już w 2023

Na MSPO miałem okazję rozmawiać z przedstawicielem firmy Oshkosh na temat ich JLTV w wersji hybrydowej. We wrześniu nie było jeszcze konkretnego planu US Army na tego typu pojazdy, ale biorąc pod uwagę tylko plany klimatyczne, wydawało się to kwestią czasu. Ten właśnie nadszedł.

Zielona armia

Na trwającym właśnie przeglądzie AUSA 2022 amerykańska armia poinformowała, że w przyszłym roku rozpocznie serię testów kilku kołowych hybrydowych pojazdów dla wojska. Wśród nich będą lekkie pojazdy taktyczne, takie jak używane obecnie Humvee i Oshkosh JLTV. Dołączą tym samym do gąsienicowego Bradleya, którego testy trwają już od jakiegoś czasu.

Rozpoczęcie tych programów wiąże się z wydanymi w ostatnich dniach wytycznymi klimatycznymi dla US Army. Wojsko w ramach opracowywanej rewolucji zamierza elektryfikować swoje pojazdy, najpierw przez przechodzenie na hybrydy, a następnie tam, gdzie to będzie możliwe na pełne elektryki (to ostatnie stawiam, będzie dotyczyć pojazdów tyłowych).

Celem jest zarówno ograniczenie ogromnego zużycia paliwa przez US Army, jak i poprawa właściwości bojowych, do czego jeszcze wrócimy. Plan jest bardzo ambitny, kompleksowy i drogi, zakłada między innymi inwestycje takie, jak wprowadzenie mobilnych, polowych reaktorów atomowych.

Humvee i JLTV

W kontekście lekkich pojazdów taktycznych amerykańska armia rozpoczęła wcześniej program mający za zadanie sprawdzenie tej koncepcji dla JLTV i Humvee, podstawowych pojazdów US Army tego typu. Co ciekawe, zlecenia trafiły wtedy do mniejszych podmiotów.Wiadomo jednak, że także oryginalni producenci, Oshkosh Defence i AM General już wcześniej i na własny koszt rozpoczęli opracowywanie tych pojazdów w wersjach elektryczno-spalinowych.

O Oshkoshu eJLTV pisałem już kilka miesięcy temu, a z tego co przekazał mi ich przedstawiciel na kieleckim MSPO, ten pojazd jest właściwie gotowy do produkcji. Firma czeka tylko na zainteresowanie armii. Warto zwrócić uwagę, że US Army kieruje się z tego typu programami nie tylko do producentów wozów, ale i do innych firm. Mogą dzięki temu przetestować różnych rozwiązania tego samego zagadnienia, wspierają mniejsze firmy, zapewne ma to też przełożenie na niższe ostateczne ceny. Biorąc pod uwagę potencjalna ilość pojazdów koniecznych do zmodyfikowania, warto mieć taką alternatywę.

Nie tylko zielona armia

Niektórzy z Was mogą się obruszyć, że akurat w armii ekologia nie powinna mieć wiele do gadania. Tak się jednak składa, że hybrydyzacja napędu w pojazdach wojskowych ma sens na bardzo wielu poziomach. Już samo ograniczenie spalania przez armię jest rozwiązaniem typu win-win. Logistyka oparta na dowożeniu ogromnych ilości paliw płynnych w najróżniejsze zakątki świata jest kosztowna i skomplikowana. Każda armia walczy o to, żeby jej ogon logistyczny był jak najkrótszy.

Także na polu walki napęd hybrydowy ma wiele zalet, z których najczęściej podnoszoną jest możliwość obniżenia sygnatury termicznej i poziomu hałasu przez pojazd poruszający się w trybie czysto elektrycznym. Dla lżejszych pojazdów używanych w zwiadzie czy szybkich wypadach te cechy są bardzo pożądane. Silnik spalinowy eliminuje jednocześnie największą wadę związaną z bateriami, czyli gwarantuje wojsku odpowiedni zasięg wozów.

Posiadanie kilku silników elektrycznych, baterii i silnika spalinowego daje też większe szanse żołnierzom na wycofanie się w razie problemów. Po trafieniu takiego wozu ten ma większe szanse na to, że będzie w stanie dalej się przemieszczać. Oczywiście są i wady, jak choćby konieczność lepszego zabezpieczenia załogi pojazdu przed pożarami baterii w takiej sytuacji, ale wydaje się, że jest to dziś do przeskoczenia w pojazdach, które muszą i tak zapewniać ochronę przeciwminową i przeciwodłamkową.

Mówiąc krótko, jeśli za dekadę większość nowych pojazdów wojskowych nie będzie hybrydami, będę więcej niż zaskoczony. Chyba, że po drodze trafi się nam jakaś rewolucja w zakresie produkcji lub przechowywania energii. Ale jak wiemy, możemy liczyć raczej na sprawną, ale jednak tylko ewolucję w tych dziedzinach.