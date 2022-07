Praca w drodze lub home office? Wszystko zaczyna się od właściwego laptopa

Realia zmieniły się diametralnie i dziś narzędzia do pracy muszą być bardziej uniwersalne i wszechstronne, dlatego tak wiele osób wybiera laptopa. Odpowiednia maszyna pozwoli bez przeszkód działać w terenie używając wszystkich wbudowanych funkcji, a przy biurku umożliwia podłączenie wszystkich niezbędnych urządzeń peryferyjnych, które będą potrzebne do pracy i nie tylko.

W dużej mierze o komforcie pracy w terenie decydują dwa czynniki: rozmiar ekranu i klawiatury oraz touchpada, dlatego projektując nowego MateBooka D 16 zwrócono na to uwagę. Im więcej przestrzeni będziemy mieli do dyspozycji, tym lepiej zorganizujemy sobie miejsce do pracy ze wszystkimi aplikacjami, których potrzebujemy. Ale nie tylko rozmiar matrycy ma wpływ na komfort użytkowania notebooka, lecz także proporcje ekranu, a te jak wiemy często wynosiły dokładnie tyle samo we wszystkich modelach (16:9). Panoramiczne wyświetlacze świetnie nadają się do multimediów, ale oferują zbyt mało przestrzeni w pionie, aby wygodnie pracować z danymi, dokumentami, grafiką czy kodowaniem. Sama klawiatura posiada niski profil (1,5 mm), a klawisze pokryto wielokrotnie warstwą malowania, by jak najdłużej mogły służyć użytkownikowi. Na pracujących z liczbami i arkuszami czeka klawiatura numeryczna, dzięki której wprowadzanie danych odbywa się szybciej i wygodniej, a całość jest oczywiście podświetlana więc w każdych warunkach będziemy mogli na niej polegać. Dodatkowo, do naszej dyspozycji są przyciski funkcyjne uruchamiające m. in. kalkulator, AI search czy aparat.

Duży ekran, mocna specyfikacja, zapewniona łączność

Z tego właśnie powodu w laptopie Huawei MateBook D 16 znajdziemy ekran 16:10, który pozwala na przykład umieścić obok siebie dwie aplikacje i wygodnie z nich korzystać. Sam panel oferuje rozdzielczość FHD+ i 100% pokrycie palety sRGB, więc niezależnie od zastosowań będzie cechować się odpowiednim balansem pomiędzy wszechstronnością i wydajnością. Smukłe obramowanie sprawia, że 16-calowy ekran nie definiuje rozmiaru samego laptopa (stosunek ekranu do powierzchni pokrywy to 90%), więc nie mamy do czynienia z dużym komputerem, którego przenoszenie mogłoby powodować problemy. Warto też dodać, że cała konstrukcja waży tylko 1,7 kg, a przecież w środku znalazł się procesor Intel Core i5 lub i7 12. generacji (Alder Lake), do 16 GB pamięci RAM, 512 GB pamięci na nośniku SSD, 4 mikrofony, kamera internetowa 1080p i zestaw portów: dwa USB 3.2 typu C Gen.1, USB 3.2 typu A Gen.1, USB 2.0 typu C, HDMI 2.0 oraz złącze słuchawkowe 3,5 mm jack. Nie zabrakło łączności Bluetooth 5.1 oraz wsparcia dla Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (WPA / WPA2 / WPA3) - lub po prostu WiFi w standardzie WiFi 6.

Co to wszystko oznacza? Laptop Huawei MateBook D 16 będzie gotowy na wszelkie sytuacje, w których będziecie musieli wybrać się na wyjazd służbowy i polegać na nim w całości, ale jeżeli pracujecie z domu czy z biura, to w każdym z tych miejsc możecie przygotować sobie bogate w akcesoria stanowisko, które obsłuży komputer.

Ekosystem urządzeń Huaweia - połącz smartfon i tablet z laptopem

Co więcej, laptop doskonale współpracuje z innymi urządzeniami Huaweia, jak smartfon czy tablet. Bez problemu możecie zdalnie korzystać z telefonu dzięki funkcji interaktywnego udostępniania ekranu - pisanie wiadomości, odbieranie telefonu, współpraca w innych aplikacjach są możliwe na laptopie za pomocą myszki i klawiatury. Dzięki Huawei Share błyskawicznie przekażecie wszystkie pliki z urządzenia na urządzenie, a tablet Huaweia może posłużyc jako dodatkowy ekran. Na tym jednak nie koniec, bo dzięki dużej dotykowej powierzchni tablet może posłużyć jako obszar roboczy, na którym będziecie pracować z użyciem rysika. Pomaga to w obróbce fotografii, pracy z grafiką czy nawet podpisywaniu cyfrowo dokumentów. Możliwości są naprawdę spore, a to wszystko przecież działa bez żadnego dodatkowego oprogramowania czy przewodów - wystarczy połączyć laptopa z tabletem w jednej sieci Wi-Fi i gotowe. Ekosystem urządzeń Huaweia to też bezprzewodowe podłączanie zewnętrznych monitorów, jak Huawei MateView, a także szybkie parowanie nowych urządzeń, jak słuchawki i inne akcesoria dzięki wyskakującym powiadomieniom, gdy tylko urządzenia znajdą się blisko siebie.

Wideorozmowy to dziś niezwykle ważny element pracy

Dobrze wiemy, jak istotne są dzisiaj cechy laptopa w kontekście wideorozmów, dlatego wspomniana kamera 1080p z kątem widzenia 88 stopni i 4 mikrofony z funkcją wyciszania otoczenia powinny zapewnić odpowiednie warunki do każdego ważnego spotkania online. W drodze lub w terenie niezwykle ważnym czynnikiem jest też czas pracy na baterii, a tutaj Huawei MateBook D 16 zapewni wiele godzin działania bez dodatkowego źródła zasilania. W razie potrzeby będziecie mogli skorzystać z szybkiego ładowania, które błyskawicznie uzupełnia potrzebną energię, byście mogli od razu ruszyć dalej w drogę. Co istotne, ładowarka o mocy 65 W przypomina tę dołączaną do smartfonów - jest 30% mniejsza od swojej poprzedniczki i waży tylko 137 g!

Laptopy odgrywają coraz większą rolę

Dzięki temu wszystkiemu, Huawei MateBook D 16 wyrasta na świetną propozycję dla każdego, kto szuka wszechstronnego laptopa do pracy i nie tylko. Wedle statystyk, wzrost sprzedaży laptopów w 2021 wyniósł 12,6% - to aż 257 mln sztuk urządzeń. Gdy jednak skupimy się na laptopach z dużymi ekranami, tutaj dane są jeszcze bardziej intrygujące, bo sprzedaż tych urządzeń wzrosła o 21,9%. To efekt przeniesienia pracy do domu, gdzie wiele osób nie chce lub nie może sobie pozwolić na posiadanie dodatkowych akcesoriów, w tym dużego monitora. Rozwiązaniem na ten problem stały się laptopy jak Huawei MateBook D 16, gdzie w obudowie 15,6-calowego laptopa znajdziemy 16-calowy ekran, a poza tym smukłą obudowę, mocną specyfikację, bogaty zestaw portów oraz odpowiedni komplet funkcji, aby wygodnie pracować, łączyć się ze swoim zespołem i korzystać z innych urządzeń znacznie bardziej komfortowo i móc dostosować swoje stanowisko wedle każdej z potrzeb.

--

Materiał powstał we współpracy z Huawei