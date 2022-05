Na oficjalną listę nowości w czerwcu na HBO Max musimy jeszcze chwilę zaczekać, ale zapowiedzi premier na kanałach TV są jasnym sygnałem, czego możemy spodziewać się po ofercie VOD od HBO. Dziś potwierdzone zostało, że 30 maja do oferty zawita trzecia odsłona "Fantastycznych Zwierząt: Tajemnice Dumbledero'a", która stosunkowo niedawno gościła w kinach. Odbiór fanów był raczej mieszany, ale jeśli liczycie nową historię ze świata Harry'ego Pottera, to jest to jedyna propozycja. W niej nadal śledzimy losy Newta Scamandera (Eddie Redmayne) oraz Albusa Dumbledore'a (Jude Law), którzy przeciwstawiają się działaniom Geralta Grindelwalda (Mads Mikkelsen). Oprócz debiutu na HBO Max, film zawita też na kanałach HBO dokładnie 19 czerwca.

Drugą z nowości będzie "Venom 2: Carnage", który pojawi się na HBO tydzień później, czyli 26 czerwca. Nie znamy jeszcze daty debiutu na HBO Max, ale skoro premiera w telewizji odbędzie się tak niedługo, to dodanie filmu do HBO Max powinno nastąpić w podobnym okresie. Druga część Venoma kontynuuje wątki z części pierwszej, ale wprowadza nowego, silniejszego przeciwnika, tytułowego Carnage/Cletus Kasady (Woody Harrelson). Ponownie zmierzy się z nim Venom/Eddie Brock grany przez Toma Hardy'ego. Kolejnym nadchodzącym hitem do HBO Max jest "Dom Gucci" z Lady Gagą, Adamem Driverem, Alem Pacino, Jaredem Leto i Salmą Hayek, ale premiera telewizyjna nie została jeszcze określona. Wiele osób na pewno czeka też na "Obecność 2" oraz "Dom, który zbudował Jack".

Premiery w czerwcu na HBO

Filmy na HBO - czerwiec 2022

Tina (Tina) – intymny portret muzycznej ikony Tiny Turner pokazujący jej niepowtarzalny talent i odważną drogę do międzynarodowej sławy (premiera 2 czerwca, HBO)

(Tina) – intymny portret muzycznej ikony Tiny Turner pokazujący jej niepowtarzalny talent i odważną drogę do międzynarodowej sławy (premiera 2 czerwca, HBO) Rewolucja przegranych kobiet (Women Is Losers) – ciężarna nastolatka postanawia zatrzymać dziecko po tym, jak jej przyjaciółka umiera podczas próby aborcji. Mierzy z problemami związanymi z byciem samotną matką w San Francisco lat 60. XX wieku. Film inspirowany prawdziwą postacią i piosenką Janis Joplin (premiera 2 czerwca, HBO)

(Women Is Losers) – ciężarna nastolatka postanawia zatrzymać dziecko po tym, jak jej przyjaciółka umiera podczas próby aborcji. Mierzy z problemami związanymi z byciem samotną matką w San Francisco lat 60. XX wieku. Film inspirowany prawdziwą postacią i piosenką Janis Joplin (premiera 2 czerwca, HBO) Niebiańska plaża (The Beach) - Leonardo DiCaprio jako znudzony zachodnią cywilizacją młody Amerykanin, który w poszukiwaniu egzotycznych przygód rusza z parą nowo poznanych znajomych na rajską wyspę u wybrzeży Tajlandii (emisja 3 czerwca, HBO)

(The Beach) - Leonardo DiCaprio jako znudzony zachodnią cywilizacją młody Amerykanin, który w poszukiwaniu egzotycznych przygód rusza z parą nowo poznanych znajomych na rajską wyspę u wybrzeży Tajlandii (emisja 3 czerwca, HBO) Nowy kurs (Senior Moment) – emerytowany pilot testowy NASA traci prawo jazdy za udział w nielegalnych wyścigach, co wywraca jego życie do góry nogami. Zmuszony do korzystania z transportu publicznego mężczyzna spotyka kobietę, która jest jego całkowitym przeciwieństwem (premiera 4 czerwca, HBO)

(Senior Moment) – emerytowany pilot testowy NASA traci prawo jazdy za udział w nielegalnych wyścigach, co wywraca jego życie do góry nogami. Zmuszony do korzystania z transportu publicznego mężczyzna spotyka kobietę, która jest jego całkowitym przeciwieństwem (premiera 4 czerwca, HBO) Rodzina Addamsów 2 (The Addams Family 2) – rodzina Addamsów powraca, aby ruszyć w rodzinną podróż przez Amerykę, podczas której muszą zmierzyć się z wieloma barwnymi postaciami (premiera 5 czerwca, HBO)

(The Addams Family 2) – rodzina Addamsów powraca, aby ruszyć w rodzinną podróż przez Amerykę, podczas której muszą zmierzyć się z wieloma barwnymi postaciami (premiera 5 czerwca, HBO) Frederick Douglass: W pięciu mowach (Frederick Douglass: In Five Speeches) - film dokumentalny HBO na podstawie biografii Fredericka Douglassa napisanej przez historyka Davida Blighta. Dokument przedstawi sylwetkę najbardziej znanego amerykańskiego aktywisty działającego przeciw niewolnictwu – Fredericka Douglassa (premiera 9 czerwca, HBO)

(Frederick Douglass: In Five Speeches) - film dokumentalny HBO na podstawie biografii Fredericka Douglassa napisanej przez historyka Davida Blighta. Dokument przedstawi sylwetkę najbardziej znanego amerykańskiego aktywisty działającego przeciw niewolnictwu – Fredericka Douglassa (premiera 9 czerwca, HBO) Nowy porządek (New Order) – w dystopijnej przyszłości przepaść między klasami społecznymi w Meksyku coraz bardziej się pogłębia. Grupa uzbrojonych buntowników organizuje powstanie i przerywa przyjęcie weselne, biorąc jego uczestników jako zakładników (premiera 10 czerwca, HBO)

(New Order) – w dystopijnej przyszłości przepaść między klasami społecznymi w Meksyku coraz bardziej się pogłębia. Grupa uzbrojonych buntowników organizuje powstanie i przerywa przyjęcie weselne, biorąc jego uczestników jako zakładników (premiera 10 czerwca, HBO) Wszystkie psy idą do nieba 2 (All Dogs Go To Heaven 2) – urocza animacja dla małych i dużych; Charlie ponownie łączy siły ze swoim starym kumplem, aby odzyskać skradziony róg Gabriela. Bohater powraca na Ziemię z Psiego Nieba, by zmierzyć się ze swoim starym wrogiem (premiera 11 czerwca, HBO)

(All Dogs Go To Heaven 2) – urocza animacja dla małych i dużych; Charlie ponownie łączy siły ze swoim starym kumplem, aby odzyskać skradziony róg Gabriela. Bohater powraca na Ziemię z Psiego Nieba, by zmierzyć się ze swoim starym wrogiem (premiera 11 czerwca, HBO) Nie oddychaj 2 (Don't Breathe 2) – niewidomy weteran powraca, aby wyrwać swoją ukochaną kobietę z rąk bandziorów (premiera 12 czerwca, HBO)

(Don't Breathe 2) – niewidomy weteran powraca, aby wyrwać swoją ukochaną kobietę z rąk bandziorów (premiera 12 czerwca, HBO) Penguin Bloom: Niesamowita historia Sam Bloom (Penguin Bloom) – Naomi Watts jako młoda matka, której rzeczywistość zmienia się za sprawą wypadku, w wyniku którego przestaje chodzić (premiera 18 czerwca, HBO)

(Penguin Bloom) – Naomi Watts jako młoda matka, której rzeczywistość zmienia się za sprawą wypadku, w wyniku którego przestaje chodzić (premiera 18 czerwca, HBO) Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a (Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore) - kolejna przygoda, która toczy się w świecie magii stworzonym przez J.K. Rowling. Profesor Albus Dumbledore prosi magizoologa Newta Skamandera, żeby stanął na czele nieustraszonej drużyny złożonej z czarodziejów, czarodziejek i pewnego dzielnego mugolskiego piekarza. Wspólnie muszą wyruszyć w niebezpieczną misję (premiera 19 czerwca, HBO)

(Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore) - kolejna przygoda, która toczy się w świecie magii stworzonym przez J.K. Rowling. Profesor Albus Dumbledore prosi magizoologa Newta Skamandera, żeby stanął na czele nieustraszonej drużyny złożonej z czarodziejów, czarodziejek i pewnego dzielnego mugolskiego piekarza. Wspólnie muszą wyruszyć w niebezpieczną misję (premiera 19 czerwca, HBO) Pokolenie Momentum (Momentum Generation) – po raz pierwszy członkowie legendarnej grupy surferów nie tylko zgodzili się opowiedzieć przed kamerą swoją historię, ale udostępnili także filmowcom swoje archiwalne zdjęcia i nagrania (premiera 23 czerwca, HBO)

(Momentum Generation) – po raz pierwszy członkowie legendarnej grupy surferów nie tylko zgodzili się opowiedzieć przed kamerą swoją historię, ale udostępnili także filmowcom swoje archiwalne zdjęcia i nagrania (premiera 23 czerwca, HBO) Papierowe miasta (Paper Towns) - Opowieść o dojrzewaniu skupiająca się na nastolatku i jego enigmatycznej sąsiadce Margo. Dziewczyna wyciąga go na nocną eskapadę po mieście, po czym następnego dnia znika, pozostawiając po sobie jedynie tajemnicze wskazówki (premiera 23 czerwca, HBO)

(Paper Towns) - Opowieść o dojrzewaniu skupiająca się na nastolatku i jego enigmatycznej sąsiadce Margo. Dziewczyna wyciąga go na nocną eskapadę po mieście, po czym następnego dnia znika, pozostawiając po sobie jedynie tajemnicze wskazówki (premiera 23 czerwca, HBO) Perpetual Planet: Bohaterowie oceanów (Perpetual Planet: Heroes Of The Oceans) – legendarna oceanografka Sylvia Earle i grupa prekursorskich naukowców morskich opowiadają historię niesamowitej pracy podjętej na całej planecie w celu ochrony delikatnego ekosystemu oceanów (premiera 23 czerwca, HBO)

(Perpetual Planet: Heroes Of The Oceans) – legendarna oceanografka Sylvia Earle i grupa prekursorskich naukowców morskich opowiadają historię niesamowitej pracy podjętej na całej planecie w celu ochrony delikatnego ekosystemu oceanów (premiera 23 czerwca, HBO) Black Box – młody, utalentowany analityk ma zadanie wyjaśnić przyczyny śmiertelnej katastrofy zupełnie nowego samolotu. Kiedy sprawa zostaje zamknięta, mężczyzna nie może oprzeć się wrażeniu, że coś jest nie tak z dowodami i rozpoczyna własne śledztwo (premiera 24 czerwca, HBO)

– młody, utalentowany analityk ma zadanie wyjaśnić przyczyny śmiertelnej katastrofy zupełnie nowego samolotu. Kiedy sprawa zostaje zamknięta, mężczyzna nie może oprzeć się wrażeniu, że coś jest nie tak z dowodami i rozpoczyna własne śledztwo (premiera 24 czerwca, HBO) Nowi mutanci (The New Mutants) – pięciu młodych ludzi, którzy mają szczególne moce, zostaje zmuszonych do poddania się leczeniu w tajnej instytucji. Widowiskowy film akcji na podstawie komiksu Marvela (premiera 25 czerwca, HBO)

(The New Mutants) – pięciu młodych ludzi, którzy mają szczególne moce, zostaje zmuszonych do poddania się leczeniu w tajnej instytucji. Widowiskowy film akcji na podstawie komiksu Marvela (premiera 25 czerwca, HBO) Nahuel i magiczna księga (Nahuel And The Magic Book) – Nahuel mieszka z ojcem w rybackim miasteczku, ale bardzo boi się morza. Pewnego dnia znajduje magiczną księgę, w której wydaje się znajdować rozwiązanie jego problemu. Niestety to tylko pułapka i mroczny czarodziej porywa jego ojca (premiera 25 czerwca, HBO)

(Nahuel And The Magic Book) – Nahuel mieszka z ojcem w rybackim miasteczku, ale bardzo boi się morza. Pewnego dnia znajduje magiczną księgę, w której wydaje się znajdować rozwiązanie jego problemu. Niestety to tylko pułapka i mroczny czarodziej porywa jego ojca (premiera 25 czerwca, HBO) Venom 2: Carnage (Venom: Let There Be Carnage) – Tom Hardy powraca na duży ekran jako Venom, jedna z najważniejszych i najbardziej złożonych postaci Marvela (premiera 26 czerwca, HBO)

(Venom: Let There Be Carnage) – Tom Hardy powraca na duży ekran jako Venom, jedna z najważniejszych i najbardziej złożonych postaci Marvela (premiera 26 czerwca, HBO) Sir Alex Ferguson: Never Give In (Sir Alex Ferguson: Never Give In) – dokument przedstawia portret życia jednego z najwybitniejszych menedżerów w historii futbolu: Sir Alexa Fergusona (premiera 30 czerwca, HBO)

(Sir Alex Ferguson: Never Give In) – dokument przedstawia portret życia jednego z najwybitniejszych menedżerów w historii futbolu: Sir Alexa Fergusona (premiera 30 czerwca, HBO) Tony Hawk: Aż odpadną kółka (Tony Hawk: Until The Wheels Fall Off) - dokument dający szerokie spojrzenie na życie i niesamowitą karierę Tony’ego Hawka oraz jego związek ze sportem (premiera 30 czerwca, HBO)

Nowe seriale na HBO - czerwiec 2022