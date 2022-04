Half-Life to jedna z najważniejszych marek w świecie gier wideo. Czy największa? Nie, a na pewno nie w 2022 roku. Jednak patrząc na całe szaleństwo towarzyszące zakupowi googli VR oraz samej premierze Half-Life: Alyx, czyli odsłonie kultowej gry w wersji stworzonej w wirtualnej rzeczywistości, nie mam żadnych złudzeń że wciąż ma ona miliony wiernych fanów na całym świecie. Dziesiątki modów do wcześniejszych gier, które trafiały w nasze ręce na przestrzeni lat raczej też nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości. Tym bardziej, że ich poziom często był zaskakująco wysoki. Teraz gracze opracowali nową kampanię dla pojedynczego gracza osadzoną całkowicie w VR. Panie, panowie, nadchodzi Half-Life: Alyx Levitation!

Half-Life: Alyx Levitation - modyfikacja do kultowej gry doda kampanię dla pojedynczego gracza. Premiera jeszcze w tym roku

Nowa kampania do VRowej odsłony uwielbianej produkcji ma trafić do Steam Workshop w trzecim kwartale tego roku. Twórcy gry obiecują, że ich produkt dostarczy około czterech-pięciu godzin zabawy, no i skupi się na historii dla pojedynczego gracza. Ile ta przyjemność będzie kosztować? Okrągłe zero złotych - przynajmniej tak długo, jak mamy na naszym koncie Steam zakupioną pełną wersję "podstawki", czyli Half-Life: Alyx. Za projekt odpowiedzialny jest duet CoreyLaddo (animatora) oraz Shawna "FMPONE" Snellinga (level designera). Tego drugiego wielu z Was może znać chociażby z wielu map do Counter Strike'a, które zaprojektował na przestrzeni lat i chętnie dzielił się nimi ze społecznością.

Gra zabierze nas do Sektora X, gdzie przyjrzynmy się bliżej unoszącemu się budynkowi. Podczas naszej historii spotkamy grono znajomych bohaterów, no i prawdopodobnie nie zabraknie intryg, tajemnic i klimatu którego próżno szukać w produktach konkurencji.

Half-Life: Alyx potrzebuje takiego dodatku

Half-Life: Alyx to niewątpliwie jedna z najważniejszych gier w wirtualnej rzeczywistości. Bo choć baza graczy lubiąca zanurzyć się w tych światach ciągle rośnie (czego dużą zasługą jest taniejąca, bardziej przystępna, technologia), to wciąż niewiele jest tam gier takiego kalibru. Owszem, VR ma do zaoferowania coraz większą bibliotekę naprawdę soldinych produkcji, ale patrząc na nią szerzej - to wciąż nisza. Temat udało się trochę rozruszać PlayStation VR — i liczę, że jego druga odsłona będzie wygodniejsza, bardziej przystępna i Sony zadba o to, by nie zabrakło tam naprawdę dużych marek. Ale to właśnie duże produkcje jak Half-Life: Alyx nadają rozpędu branży. Problem z nimi polega na tym, że przejście gry to około 11-12 godzin, a jej pełne wymaksowanie to raptem 6 dodatkowych. Dlatego cieszy widok dodatków, które mają szansę przyciągnąć do produkcji na dłużej i przypomnieć jak dobry to świat. I jak wielka frajda, kiedy zanurzamy się w nim w VR.

...a dla wszystkich zatwardziałych fanów marki przypomnienie, że dostępny jest także mod, który pozwoli zapoznać się z opowieścią bez gogli.