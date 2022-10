Nie grywam online już tak często jak kiedyś, ale z sentymentem wracam do czasów, gdy poświęcałem im znacznie więcej czasu. W co grało się online? Pamiętacie gry w przeglądarce?

Było ich naprawdę sporo. Niektórzy wymienią Farmville z Facebooka, inni The Crims i OGame, które działają po dziś dzień. Nie sądzę, by były równie popularne, ale tam nadal gości niemało graczy z całego świata. Były też przeglądarkowe odpowiedniki Heroes i The Settlers, ale raczej nie zdobyły popularności i przychylności graczy. Co innego w przypadku takich klasyków jak CS, WoW, Tibia, Wolf ET czy Quake III Arena.

To z niektórymi z nich spędziłem ogrom czasu bawiąc się z innymi online. To czysta rozrywka, frajda nieskażona fizycznym ruchem, ale jednocześnie nowinka, która w momencie premiery, a także niedługo później działała nam na wyobraźnię. Szczególnie Wolf ET pozostał bliski memu sercu, choć nie do końca wyjaśnię dlaczego. Wiecie, że dziś można pobrać działającą wersję i za darmo grywać dalej online na wielu serwerach. To już nie to samo, co kiedyś, ale jednak...

Dlatego w najnowszym odcinku podcastu rozmawiamy właśnie o takich grach, próbujemy odgadnąć co czyni je popularnymi i co czeka nas za rogiem. Zapraszamy, Konrad Kozłowski i Kacper Cembrowski.

Gry online i gry przeglądarkowe. Pamiętacie? Gracie?

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: