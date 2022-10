Ponad półtora metra klawiatury od Google. Na co komu to dziwadło?

Zanim przystąpiłem do napisania tego tekstu, sprawdziłem najpierw, czy aby na pewno nie jest dziś 1 kwietnia. Do Prima Aprilis jednak daleko, więc można chyba uznać, że Google zaprezentowało nowy produkt całkiem na poważnie. Niestety traktować go na serio jest dość trudno, no chyba, że lubicie pracować na klawiaturze dłuższej niż kij do bilarda.

Po niej kot Ci nie przebiegnie

Na rynku klawiatur widzieliśmy już wiele pokracznych potworków, począwszy od zakrzywionych wariantów ergonomicznych po miniklawiaturki z samym WASD dla graczy. Tak nietypowego podejścia mówiąc szczerze jeszcze nie widziałem. Google zaprezentowało bowiem klawiaturę, w której wszystkie klawisze ułożone są po kolei.

Na powyższym filmie (z nieco absurdalnym wydźwiękiem) możecie zobaczyć pracowników japońskiego oddziału Google, tłumaczących praktyczne zastosowanie klawiaturowego kija o długości 1,65 metra w codziennym użytku. Jakie są plusy? Możesz na przykład użyć jej jako podpory podczas pieszych wędrówek lub… zmierzyć własne dziecko. A tak nieco bardziej poważnie klawiatura ma być wygodniejsza w użytku, bo łatwiej jest znaleźć na niej poszczególne klawisze i znacznie szybciej się ją czyści.

Choć prezentacja wydaje się być nieśmiesznym żartem, to produkt jest jak najbardziej realny. Co prawda nie można kupić go w sklepie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić go samodzielnie. Jednym warunkiem jest posiadanie drukarki 3D, choć przyda się także szczypta technicznej smykałki. Google udostępniło bowiem projekt DIY na platformie Github zatem każdy zainteresowany może wejść w posiadanie tej nietypowej klawiatury.

Źródło: Google

Ja nie widzę w niej szczególnych zalet (no może poza sięgnięciem nią do włącznika światła bez odchodzenia od biurka) ale decydując się na taki sprzęt bez wątpienia się wyróżnisz. I to zapewne na skalę całego kraju, bo nikt inny tego dziwactwa używać nie będzie.