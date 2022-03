Togo jest jednym z największych centrów logistycznych w zachodniej Afryce. Znajduje się tam wiele dobrze prosperujących przedsiębiorstw, dla których stabilne i szybkie łącze jest niezbędne do międzynarodowego prowadzenia interesów. Kraj wdrożył program Togo Digital 2025, mając ambicje na stanie się regionalnym centrum cyfryzacji. W 2020 roku wdrożono tam infrastrukturę 5G – pierwszą w Afryce Zachodniej – znacznie zwiększającą konsumpcję internetu. Nowy program Google może przyczynić się do kolejnych sukcesów rozwojowych w tym rejonie.

Miliard dolarów na podmorską infrastrukturę

Google podłączyło w piątek podmorski kabel internetowy Equaino łącząc Afrykę z Portugalią. Według szacunków przeprowadzonych przez Africa Practice and Genesis Analytics pomoże to podwoić prędkość internetu do 2025 roku oraz obniżyć jego koszta o 14%. Togo zyska tym samym 20 razy większą przepustowość niż jakikolwiek inny kraj Afryki Zachodniej. Dla mieszkańców kraju to okazja na zwiększenie konkurencyjności i stworzenie prawie 37 tysięcy miejsc pracy. Google wydało na ten program miliard dolarów, jednak takie zmiany są potrzebne. Według Alliance for Affordable Internet Togo posiada jedne z najwyższy kosztów transmisji danych mobilnych wynoszące 8,64 dolara za gigabajt.

Źródło: Depositphotos

Lepsza architektura sieciowa ma także przyciągnąć do kraju zagranicznych inwestorów i przyczynić się do powstawania nowych firm zapewniając tym samym gospodarczy rozwój regionu. Inwestycja w Togo jest częścią większego programu podnoszenia poziomu cyfryzacji w Afryce. Podwodny przewód ma do końca roku dotrzeć także do Nigerii, Nambii i RPA. Dzięki przepustowości łącza na poziomie rozwiniętych krajów zachodu obywatele Afryki zyskają nowe możliwości rozwoju i wydajnego kontaktu na poziomie międzynarodowym.

Stock Image from Depositphotos