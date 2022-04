Co skłoniłoby Cię do powrotu z home office? Pracowników Google mają skusić... hulajnogi

Ostatnie dla lata mocno dały w kości zarówno pracownikom, jak i prawodawcom. Pandemia niby już się kończy (choć według niektórych nigdy się nie zaczęła) dlatego stopniowo obserwujemy odwilż w segmencie firmowym a zatrudnieni, chcąc nie chcąc muszą wrócić do biur. Jedni czekali na to jak na zbawienie, dla innych zaś perspektywa powrotu do pracy stacjonarnej brzmi jak najgorszy koszmar. I w sumie tych drugich dość dobrze rozumiem. Dla pewnych zawodów praca zdalna jest wręcz stworzona. Inni po prostu zdążyli się odrobinę rozleniwić i do biur wracać nie chcą, a przed korporacjami nie lada wyzwanie jak ich do tego przekonać. Google na przykład uznało, że w ramach przekupstwa zaoferuje pracownikom… elektryczną hulajnogę.

Google przekupuje pracowników hulajnogami

To w sumie dość zabawna sprawa. Pamiętam, jak jeszcze niedawno firmy rozdawały sprzęt na prawo i lewo, byleby tylko wysłać załogę na home office i nie przerywać działalności. Dziś ten trend się odwraca. Pracodawcy rozdają sprzęt, żeby podwładni wrócili w końcu do biur. Google stosuje metodę „na hulajnogę”. Gigant połączył siły z amerykańskim producentem Unagi. Ideą programu „Ride Scoot” jest udostępnienie pracownikom Google darmowego środka transportu w modelu subskrypcyjnym. Tak, subskrypcyjnym, chyba nie spodziewaliście się, że Google rozda hulajnogi na wieczność? Usługa ma jednak pewne warunki. Aby otrzymać pełen zwrot kosztów za używanie sprzętu, pracownicy będą musieli dojechać nim do biura co najmniej dziewięć razy na miesiąc. Plus jest taki, że firma nie będzie śledzić tras dojazdu, więc odrobina prywaty ujdzie płazem.

Źródło: Depositphotos

No dobra a co to w ogóle za sprzęt? Hulajnoga „Model One” od Unagi o wartości 999 dolarów. Rozpędza się do około 30 kilometrów na godzinę a przybliżony zasięg to 25 kilometrów. Trzeba przyznać, że ten dwusilnikowy pojazd prezentuje się całkiem ładnie zwłaszcza w szarej odsłonie.

Źródło: Unagi

Google ma w planach zorganizować dni otwarte, podczas których każdy z pracowników będzie mógł przetestować nowe środki transportu. Niestety nie w Polsce. Oprócz głównej siedzimy firmy w Moutain View projektem wynajmu hulajnóg objęte zostaną placówki w Seattle, Kirkland, Irvine, Sunnyvale, Playa Vista, Austin i Nowym Jorku.

Ciężkie powroty z home office

Nie tylko Google zmaga się z problemem powrotu do biur. Gigant z Cupertino wystosował komunikat o wznowieniu pracy stacjonarnej. Pracownicy Apple – mówiąc delikatnie – nie są tym pomysłem zachwyceni. U niektórych wzbudziło to nawet oburzenie i kategorycznie odmówili rezygnacji z home office. Powodów jest wiele, a to obawy przed wciąż panującym wirusem, a to lęk przez przed dużymi skupiskami ludzi spowodowany izolacją, albo po prostu wygoda pracy z domu i przeświadczenie, że można być równie produktywnym, co podczas pracy pod okiem przełożonego. Załoga Apple tak mocno wsiąknęła w home office, że wolą odejść z pracy niż wrócić do biur, a to już pewien znak czasów.

Źródło: Depositphotos

Mówiąc szczerze nie wiem, czy zachęcanie pracowników do powrotu używając materialnych „nagród” czy innych benefitów to dobre rozwiązanie sytuacji. Może najpierw powinno się zastanowić, dlaczego zatrudnieni nie chcą wracać? Oczywiście najprostszą odpowiedzią jest to, że po prostu im się nie chce i mogą rozkosznie obijać się przed komputerem, ruszając raz na jakiś czas myszką. Sęk w tym, że sprawa wcale nie jest taka prosta. Izolacja naprawdę mocno wpłynęła na kontakty międzyludzkie. Jestem w stanie rozumieć osoby, którym lepiej pracuje się w domowym zaciszu, bez sztywnych korporacyjnych reguł, rozpraszających bodźców i natarczywej kontroli. A co Wy o tym sądzicie? Jeśli mielibyście wybór, to zostalibyście na home office, czy jednak macie już dość czterech ścian? A może firma musiałaby Was czymś zachęcić, na przykład elektryczną hulajnogą?