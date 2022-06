Kobieta, która zatrzęsła Facebookiem, chce stworzyć grupę do walki z social mediami

Frances Haugen zasłynęła z ujawnienia ogromnej ilości wewnętrznych danych Facebooka, obnażając chaos w strukturach i bezradność wobec dezinformacji największego medium społecznościowego na świecie. Dziś chce rozszerzyć zakres swoich działań, tworząc organizację, która wyszkoli prawników do walki z social mediami.

Ekipa, która będzie patrzeć social mediom na ręce

Beyond the Screen – bo tak ma nawyzywać się grupa tworzona przez Frances Haugen – skoncentrowana będzie na trzech celach: kształceniu prawników, którzy potencjalnie mogą w przyszłości stanąć w szranki z portalami społecznościowymi, edukowaniu inwestorów o negatywnych skutkach pompowania pieniędzy w gigantów technologicznych oraz ułatwienie organom regulacyjnym wglądu w mechanikę działania mediów. Jak donosi Politico, Haugen pracuje nad projektem z dwiema innymi osobami, starając się o 5 milionów dofinansowania na rozpoczęcie akcji.

Frances Haugen / Joel Saget

Autorka projektu Beyond the Screen jest pewna, że przyszłość przyniesie jeszcze wiele nadużyć ze strony społecznościowych gigantów, a walka z nimi wymaga wyspecjalizowanej kadry, która będzie wiedziała, na co zwracać uwagę podczas składania wniosków. Elementem przedsięwzięcia jest także stworzenie fałszywego portalu społecznościowego, w celu demonstrowania i testowania algorytmów wykorzystywanych między innymi przez Meta. Dzięki temu zarówno prawnicy jak i inwestorzy będą mogli lepiej zrozumieć mechanizmy ich działania. Uważa bowiem, że platformy takie jak Facebook nie przekazują rzetelnie niezbędnych informacji.

Sieć społecznościowa o otwartym kodzie źródłowym ma być także dobrym materiałem dla uczniów w każdym wieku, aby mogli poznawać ich prawdziwe działanie poprzez eksperymentowanie. Haugen wskazuje, że social media (ze wskazaniem na Facebooka), w niektórych krajach stanowią centrum Internetu, a to stanowi otwartą drogę do nadużyć, którym sprzeciwia się Beyond the Screen.

Stock image from Depositphotos