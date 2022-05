Formularze internetowe podkradają Twoje dane nawet jeśli ich nie wyślesz

Znacie taką sytuację, kiedy chcecie zarejestrować się do jakiejś domeny, newslettera lub formularza, wpisujecie swoje informacje kontaktowe i adres mailowy, lecz zanim zaakceptujecie warunki i przejdziecie dalej, nagle się rozmyślacie, bo nie chcecie udostępniać podmiotowi takich danych? Cóż, jeśli tak, to muszę Was zmartwić. Spora część z nich i tak już je zapisała bez Waszej zgody.

Twój brak zgody nikogo nie interesuje

Według badań przeprowadzonych przez zespół europejskich badaczy, strony internetowe śledzą informacje i zapisują dane użytkownika, zanim jeszcze ten zdąży zaakceptować warunki rejestracji. Naukowcy z Uniwersytetu Radnoud, Uniwersytetu w Lozannie i Katolickiego Uniwersytetu Lowańskiego wzięli pod lupę 100 tysięcy popularnych witryn internetowych i przeanalizowali je pod kątem zbierania danych nieświadomych użytkowników. Wyniki są zadziwiające. Adresy mailowe są przenoszone do domen śledzących, marketingowych i analitycznych jeszcze przed wysłaniem formularza i zaakceptowaniem warunków. Przypadki te dotyczyły 1844 witryn odwiedzanych z UE i 2950 z USA.

Już w momencie wpisywania adresu w wyznaczone okienko mechanizm zapisuje dane i przesyła je do zewnętrznych podmiotów, a użytkownik nie ma nad tym żadnej kontroli. Nikogo nie interesuje, czy wyrażasz na to zgodę, czy nie, a akceptowanie warunków i regulaminów wydaje się w tym wypadku kompletnie nieistotne. Jak się okazuje – choć dla wielu nie będzie to pewnie zaskoczenie – zasady prywatności łamią również TikTok i Meta. Skrypty oprogramowania obu podmiotów zostały zaprojektowane w taki sposób, aby automatycznie zbierać identyfikatory osobiste i przekazywać je do działów marketingowych nawet jeśli użytkownik nie ukończy rejestracji i zamknie witrynę. Jeśli więc myślałeś, że Twoje niewyrażenie zgody na warunki jest w jakikolwiek sposób wiążące, to niestety się myliłeś. Wyniki badań mają zostać szerzej zaprezentowane podczas sierpniowej konferencji Usenix.

