Najpopularniejsza aplikacja do nauki języków będzie uczyć matmy

Duolingo, czyli najpopularniejsza aplikacja mobilna do nauki języków otwiera się na nową dziedzinę nauki. Legendarna zielona sowa przeszła lekki redesign, stając się… sześcianem. Nieprzypadkowo, bowiem Duolingo będzie od teraz nauczać także matematyki. Specjalna edycja Math już niebawem trafi do urządzeń od Apple.

Szkolny koszmar w Twojej kieszeni

Takiego obrotu spraw zapewne nikt się nie spodziewał. Duolingo – będące najpopularniejszą aplikacją kategorii Edukacja w App Store – od 10 lat bezsprzecznie kojarzy się z nauką języków. Twórcy apki postanowili jednak wpłynąć na nowe wody i umożliwić naukę matematyki w tym sam, lekkim i przystępnym stylu.

Źródło: Duolingo

W Duolingo najbardziej przyciągająca jest kreatywna forma nauki. Nie ma tam żmudnego klepania regułek na pamięć, bo zamiast tego otrzymujemy edukację poprzez skojarzenia, kolorowe obrazki i szybkie, kilkuminutowe sesje. Idealne dla zabicia czasu podczas krótkiej wizyty w poczekalni czy jazdy komunikacją miejską zamiast bezcelowego scrollowania mediów społecznościowych. Dokładnie tę samą formę otrzymamy w ramach kursu matematyki. Oprócz tak podstawowych kwestii jak mnożenie czy dzielenie, użytkownicy będą mogli nauczyć się obliczania pola figur czy odmierzania czasu.

Początkowo kurs Duolingo Math zawierać będzie zagadnienia na poziomie szkoły podstawowej (świetnie się składa, to mniej więcej moja liga), jednak z czasem dodane zostaną lekcje z wyższym poziomem trudności. Co ciekawe nie będzie to część klasycznego Duolingo, a zupełnie nowa aplikacja, która wstępnie ukaże się jedynie na urządzenia z system iOS i iPadOS.

Duolingo Math znajduje się póki co w fazie beta, do której można zapisać się pod tym adresem. Ja już to zrobiłem, bo z całą moją nienawiścią do matematyki chce w końcu uwierzyć, że jej nauka może być przyjemna. Pełna wersja aplikacji ma ukazać się zupełnie za darmo jeszcze w tym roku

Stock image from Depositphotos