Zdaje sobie sprawę z tego, że DuckDuckGo ma pośród Was wielu krytyków przez pewne kontrowersje, ale to obok Safari moja ulubiona przeglądarka na urządzenia mobilne, z uwagi na lekki interfejs i – przynajmniej szczątkową – prywatność. Od kwietnia testowano dedykowaną aplikację na Maca w ramach zamkniętej bety, a od dziś każdy zainteresowany może już pobrać przeglądarkę na swój komputer z logiem nadgryzionego jabłka. Jeśli nie dla prywatności, to choćby dla Duck Playera, który blokuje reklamy na YouTube.

Na Maca już dziś. Na Windows? Raczej nieprędko

Przeglądarka dedykowana na komputery od Apple łączy w sobie zabezpieczenia wyszukiwarki DuckDuckGo z interfejsem i ochroną przed śledzeniem znanymi z aplikacji mobilnej. Po pozytywnie przeprowadzonych testach w zamkniętej fazie beta, przeglądarka w końcu trafia w ręce wszystkich zainteresowanych użytkowników.

Źródło: DuckDuckGo

Poza ulepszonym blokowaniem trackerów największą nowością wydaje się Duck Player, czyli funkcja chroniącą przed spersonalizowanymi reklamami podczas oglądania filmów w serwisie YouTube. Developerzy informują, że w toku przeprowadzonych testów udało im się uzyskać zadowalający efekt w postaci usunięcia znacznej części irytujących treści marketingowych.

Przeglądarka została także wyposażona w narzędzie do zarządzania wyskakującymi okienkami od plików cookie, domyślnie wybierający najbardziej prywatne ustawienia i oszczędzając użytkownikowi przeklikiwania przez nachalne powiadomienia. Warto jednak zaznaczyć, że w fazie otwartej bety nie obejmuje to sporej puli stron internetowych.

DuckDuckGo w wersji na Mac rozprawi się także z białymi polami, pozostającymi po usuniętej reklamie, aby dać użytkownikowi czystszy i bardziej przejrzysty pogląd na przeglądane treści. Jeśli chcecie samodzielnie wypróbować przeglądarkę na swoich komputerach, to odsyłam pod ten adres, gdzie pobierzecie ją za darmo.

A co z wersją na Windowsa? Twórcy informują, że wciąż znajduje się w fazie rozwojowej, a dokładniejszych informacji należy spodziewać się w „najbliższych miesiącach”.

