Nie wyrzucaj kontrolerów z PS3. PS Plus Premium to zaledwie początek powrotu do przeszłości

Długo wyczekiwane nadejście PS Plus Premium to prawdziwa gratka dla fanów retro. Najdroższy z nowych abonamentów od Sony wprowadza bowiem do oferty starsze produkcje z poprzednich generacji, zarówno w wersji klasycznej jak i odświeżonej. Z niedawno opublikowanego patentu wynika jednak, że to nie koniec romansów japońskiego producenta z przeszłością. Nowa generacja może bowiem otrzymać wsparcie akcesoriów, które od lat kurzą się na strychach.

Nowe życie starych zabawek

Według upublicznionego dokumentu Sony pracuje nad kompatybilnością peryferiów PS3 z aktualnym PS5. Oznacza to, że być może już niebawem granie w klasyczne produkcje będzie jeszcze bardziej immersyjne dzięki obsłudze kontrolera DualShock 3. Ja co prawda uważam go za jeden z najgorzej przemyślanych padów w historii gamingu, którego kontroler od Xbox 360 wyprzedza o lata świetlne, ale w moim bliskim otoczeniu mógłbym znaleźć co najmniej kilka osób, które wspominają go z rozrzewnienie. Jednak nie o samych padach mowa.

Źródło: Sony

Patent nosi nazwę „Systemy i metody konwersji starszego kodu na kod zaktualizowany”. Rysunek wskazuje, że może się to odnosić także do akcesoriów takich jak EyeToy, kontrolery PS Move czy nawet PSP. Przypuszczać można więc, że Sony pracuje nad metodą łączenia oldschoolowych gadżetów z nową konsolą. Działania mogą mieć także na celu polepszenie jakości emulacji gier z PS3, która nie jest idealna. Warto jednak zaznaczyć, że to wciąż zaledwie patent a Sony nie podało konkretnych informacji bądź zapowiedzi. Niemniej jednak dla osób posiadających w szafie stare kontrolery mogłoby być to spora oszczędność względem DualSense 5, których cena oscyluje w granicach 300 zł.