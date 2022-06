Drukarki laserowe i urządzenia wielofunkcyjne - jakie modele wybrać?

Drukarka laserowa - co warto wiedzieć?

Koszty utrzymania drukarki laserowej ograniczają się do zakupu tonera i ewentualnej wymiany bębna. W zależności od modelu, obydwa elementy mogą być zintegrowane, co podnosi koszty, dlatego przed zakupem warto sprawdzić tę kwestię w pierwszej kolejności. Zakup tonera następuje średnio co 1000-2000 wydrukowanych stron, więc dosyć rzadko, a cena tego elementu będzie różnić się od producenta. Jeśli wybierzemy oryginalny toner od firmy odpowiedzialnej za sam sprzęt możemy spodziewać się wydatku lekką ręką powyżej stu złotych, ale wybierając zamiennik od mniej renomowanych i popularnych marek, to możemy nawet zapłacić dwa czy trzy razy mniej. Jeśli chodzi o aspekty zdrowotne, to mogliście się natknąć na opinie, że drukarki laserowe mogą być szkodliwe. Prawdą jest, że w trakcie drukowania, czyli posypywania kartki drobnych proszkiem i podgrzewania jej drukarka emituje różne substancje (w tym styren, benzol oraz mikropyłki), ale takie ilości w naturalnie wentylowanym pomieszczeniu nie będą dla nikogo szkodliwe. Wietrzenie i ustawienie drukarki niedaleko okna może podnieść poziom bezpieczeństwa dla przezornych.

Na co zwrócić uwagę wybierając drukarkę laserową?

Wybór drukarki laserowej zależy od naszych potrzeb. Musimy zdecydować, czy kluczowa jest dla nas cena, czas drukowania, koszty eksploatacji oraz dodatkowe funkcje. Do tych ostatnich może należeć skanowanie oraz kserowanie - wtedy bez użycia dodatkowego urządzenia, jak laptop czy telefon, będziemy mogli szybko wykonać kopię dokumentu bezpośrednio na drukarce. Ważnym elementem jest też sposób współpracy z innymi urządzeniami i sposób podłączenia - przewodowy lub bezprzewodowy. Obecność modułu Wi-Fi podnosi cenę, ale pozwala błyskawicznie drukować z różnych urządzeń, także smartfonów i tabletów. Praca z taką drukarką jest wygodna i szybka dla wielu użytkowników w biurze czy w domu, ponieważ zlecenie drukowania odbywa się poprzez Wi-Fi. Potrzeba podłączenia przewodu USB do komputera sprawia, że musimy oddelegować jeden komputer jako ten, na którym będziemy drukować lub każdorazowo podłączać i odłączać kabel od laptopa czy peceta. Jako dodatkowe atuty występują funkcje drukowania dwustronnego oraz duża pojemność pojemnika na kartki.

Drukarki laserowe - tanie modele

Pierwszym z opisywanych przez nas modeli jest HP Laser 107a oferująca drukowanie czarno-białe z prędkością 20 stron na minutę. Obsługiwany jest wydruk dwustronny, a urządzenia umożliwia przygotowanie dokumentów A4, A5 i B5 oraz kopert. Rozdzielczość wydruku do 1200 na 1200 dpi, więc grafiki, zdjęcia lub rysunki techniczne będą pozbawione ostrości oraz detali. Drukarka posiada nieduży wyświetlacz informujący o stanie pracy oraz przycisk pełniący kilka ról. Alternatywą jest model Brother HL1110EYJ1 pozwalający drukować 20 stron na minutę. Zaletą drukarki jest pojemność podajnika na papier, gdzie zmieścimy aż 250 arkuszy, więc przy większych projektach nie będziemy musieli uzupełniać papieru zbyt często. Wydrukowanie pierwszej strony odbywa się poniżej 10 sekund od zainicjowania procesu, a producent przewidział możliwość montażu tonera o wysokiej wydajności, co ma duży wpływ na obniżenie kosztów wydruku w dłuższej perspektywie. Obydwa opisane modele drukarek laserowych podłączymy do komputera za pomocą przewodu USB.

Brother DCP-B7500D jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które sprawdzi się w bardziej profesjonalnym użytkowaniu. Częstsze drukowanie o większym wolumenie będzie szybsze, ponieważ prędkość drukowania wynosi aż 34 strony na minutę, a co więcej obsługiwany jest wydruk dwustronny. Dzięki temu zaoszczędzimy sporo czasu i nerwów, ponieważ nie ma potrzeby przewracania kartek i drukowania ponownie pozostałych stron danego dokumentu. W pudełko znajdziemy toner gotowy do wydruku 2000 stron, natomiast rozbudowane oprogramowanie pozwala na bezpośrednie przesyłanie dokumentu z drukarki na pocztę e-mail, SharePointa czy innych lokalizacji, z których korzystamy każdego dnia. Rozdzielczość wydruku to 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi lub 2400 x 600 dpi (w trybie HQ1200), a drukarka pracuje bardzo cicho nie przekraczając 50 dB, więc może znajdować się zaraz obok nas przez cały czas. Podajnik mieści 250 arkuszy. Skanowanie możliwe jest maksymalnie w 1.200 x 1.200dpi (ale też 19,200 x 19,200dpi, gdy będzie interpolowana).

Urządzenia wielofunkcyjne - drukarki laserowe ze skanerem

Nieco tańszy Xerox WorkCentre 3025V_NI mieści 150 arkuszy w podajniku, drukuje 20 strona na minutę, ale oferuje funkcję Xerox Easy Wireless Setup, która pozwoli szybko i łatwo podłączyć drukarkę do naszej sieci Wi-Fi. Co ciekawe, WorkCentre 3025 może łączyć się z urządzeniami z opcją Wi-Fi nie korzystając z domowej lub biurowej sieci bezprzewodowej, lecz bezpośrednio. Drukowanie ze smartfona, laptopa i tabletu może być więc super wygodne bez potrzeby podłączania jakichkolwiek przewodów, natomiast skaner posiada dodatkowe rozwiązania, jak scalanie, kopiowanie kart ID oraz automatyczne tłumienie tła i tryb fotograficzny. Rozdzielczość wydruku jest porównywalna, czyli 1200 na 1200 dpi. Na koniec zostawiliśmy najbardziej rozbudowane urządzenie pozwalające błyskawicznie wykonywać bardziej obciążające sprzęt zadania. Brother MFC-B7710DN oferuje prędkość wydruku 34 stron na minutę poniżej 50 dB, a automatyczny podajnik na dokumenty mieści 50 arkuszy. Główny podajnik mieści 250 arkuszy, a maszyna może też drukować dwustronnie. Nie zabrakło oczywiście obsługi sieci bezprzewodowej pozwalającej drukować i skanować na różnych urządzeniach. Sam skaner może skanować nawet kilka stron jednocześnie dzięki automatycznemu podajnikowi, zaś toner zapewnia wydruk 2000 stron od razu po wyjęciu z pudełka.

