Nowy boss i księżycowy event. Do Diablo Immortal zmierza pierwsza aktualizacja zawartości

Diablo Immortal debiutowało na PC i urządzeniach mobilnych lekko ponad miesiąc temu. Przez ten czas wokół gry zrobiło się sporo zamieszania, głównie w kwestii mikrotransakcji, które niektórym graczom do tej pory spędzają sen z powiek. Produkcja zaliczyła naprawdę udany start, a Blizzard może pochwalić się zarobkami na poziomie ponad półtora miliona dziennie. Dziś startuje drugi sezon rozgrywki i z tej okazji developer przygotował pierwszą aktualizację zawartości. Co ciekawego trafi do kieszonkowego Diablo?

Diablo Immortal zbroczy krew Służebnic

Motywem przewodnim nowego sezonu zostały Służebnice Krwi, czyli nie do końca przyjaźnie nastawione panie, które spotkać możemy w Mrocznej Kniei. Wykupienie karnetu otwiera przed graczem 40 rang z wieloma wyzwaniami i nagrodami, pokroju legendarnych klejnotów, emblematów czy przedmiotów kosmetycznych do zmiany wyglądu postaci.

Źródło: Blizzard

Same akcesoria to oczywiście nie wszystko. Głównym daniem aktualizacji jest nowy boss piekielnego relikwiarza – Vitaath Drżąca Śmierć. Demonica z odmętów Zamarzniętej Tundry szarżuje na ofiary wykorzystując lodowe skrzydła i – jak informuje sam Blizzard na oficjalnym blogu – do zgładzenia wymaga pomocy zaprawionych w boju kompanów.

Do gry zmierza także weekendowe wydarzenie oparte – jakżeby inaczej – na motywie krwi. Wykonanie specjalnych zadań księżyca odblokuje dostęp do księżycowych okruchów, które następnie będzie można wymienić na błogosławieństwa. Zdobycie 7 błogosławieństw uprawnia do odbioru losowej nagrody. Event potrwa od 15 do 18 lipca.

Źródło: Blizzard

Blizzard zapowiedział także rozprawienie się z botami i poprawki pomniejszych błędów. Uchylił też rąbka tajemnicy odnośnie następnej aktualizacji, która ma ukazać się jeszcze w tym miesiącu, dodając do gry zmianę klasy. Pełna lista zmian dostępna jest pod tym adresem. Aktualizację z motywem Służebnic Krwi możecie już teraz pobierać na urządzenia mobilne i PC.